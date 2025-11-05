KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Vitamini i minerali poput biotina, gvožđa, cinka i magnezijuma ključni su za jake, elastične i zdrave nokte.

Slušaj vest

Krhki nokti koji se lako lome, listaju ili pucaju mogu biti posledica više faktora — od prirodnog starenja i spoljašnjih oštećenja, do nedostatka hranljivih materija. Najčešće su bezazleni, ali ponekad mogu ukazivati na zdravstveni problem ili nutritivni disbalans.

Najčešći uzroci krhkih noktiju

Najčešći uzrok je često kvašenje i sušenje ruku, što uklanja vlagu iz nokatne ploče i čini nokte suvim i lomljivim. Hemikalije iz deterdženata i sredstva za skidanje laka (posebno acetonska) dodatno ih oštećuju, dok suva klima i zimski vazduh izvlače vlagu.

Zbog toga je važno zaštititi ruke rukavicama i redovno koristiti hranljive kreme.

Kada krhki nokti ukazuju na nedostatak nutrijenata

Pored spoljnih faktora, krhki nokti mogu biti i znak da telu nedostaju određene hranljive materije. Najčešći nutritivni uzroci su:

Takvi nedostaci mogu izazvati i bele mrlje, vertikalne linije ili promene u boji noktiju.

Krhki nokti mogu signalizirati manjak gvožđa, vitamina B, cinka, proteina, magnezijuma i omega-3 masnih kiselina Foto: Shutterstock

Ishrana za jače i zdravije nokte

Zdrava i raznovrsna ishrana obično je dovoljna da ojača nokte. Namirnice bogate proteinima (meso, riba, jaja, mahunarke, orašasti plodovi) pomažu u stvaranju keratina – glavnog gradivnog proteina noktiju.

Vitamin C iz citrusa, kivija i crvene paprike poboljšava apsorpciju gvožđa, dok integralne žitarice, semenke, zeleno povrće i mahunarke obezbeđuju c, folat i magnezijum. Omega-3 masne kiseline iz ribe, lanenog i čija semena doprinose elastičnosti i hidrataciji noktiju.

Suplementi – da ili ne?

Ukoliko lekar posumnja na nutritivni nedostatak, može preporučiti laboratorijske analize i po potrebi suplemente.

Biotin i kolagenski peptidi su najčešće istraživani u vezi sa zdravljem noktiju.

Biotin učestvuje u proizvodnji keratina, a neka istraživanja pokazuju da može pomoći kod lomljivih noktiju, ali dokazi su ograničeni.

Kolagen sadrži aminokiseline koje takođe podržavaju jačanje noktiju, kože i kose.

Ipak, suplementi bi trebalo da se koriste samo po savetu lekara, jer prekomeran unos pojedinih minerala (npr. gvožđa ili cinka) može izazvati nuspojave. Posebno je važno znati da visoke doze biotina mogu iskriviti rezultate laboratorijskih testova.

Biotin i kolagenski peptidi su najčešće istraživani u vezi sa zdravljem noktiju Foto: Shutterstock

Kada potražiti stručnu pomoć?

Ako se, uprkos dobroj ishrani i nezi, nokti i dalje lome ili menjaju boju, to može ukazivati na druge zdravstvene probleme, poput:

gljivične infekcije

psorijaze

poremećaja rada štitne žlezde

Rejnoovog sindroma, koji utiče na cirkulaciju

U tim slučajevima potreban je pregled dermatologa ili lekara opšte prakse.

Saveti za svakodnevnu negu noktiju

Osim ishrane, na izgled i čvrstoću noktiju značajno utiču i navike. Pranje posuđa bez rukavica, dugotrajno potapanje ruku u vodu ili upotreba jakih sredstava za čišćenje mogu isušiti nokte.

Preporučuje se korišćenje blagih, hidratantnih sapuna i krema sa uljima i glicerinom. Kada skidate lak, birajte sredstva bez acetona, a nokte negujte prirodnim uljima – bademovim, kokosovim ili maslinovim.

Zaključak

Zdravi nokti su odraz opšteg zdravlja i načina života. Najbolja prevencija lomljivosti je uravnotežena ishrana bogata vitaminima i mineralima, redovna hidratacija i zaštita ruku od spoljašnjih oštećenja. Ako postoji sumnja na nutritivni manjak, lekar će pomoći da se odredi ispravan pristup – promena ishrane, dodatne analize ili eventualna suplementacija.

Zdravi nokti su odraz opšteg zdravlja i načina života Foto: Shutterstock

U većini slučajeva, uz pravilnu negu i dovoljno hranljivih materija, nokti postaju jači, elastičniji i otporniji, a problem lomljivosti se postepeno povlači.