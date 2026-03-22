Aloe vera, kaktus, jojoba - sve su to prirodni sastojci koji u odgovarajućim formulacijama mogu da pripreme kožu za proleće

Nakon zime, koža često "pamti" sve ono čemu je bila izložena - hladnoću, suv vazduh, nagle promene temperature i manjak svetlosti. Zbog toga proleće nije trenutak za nagle rezove u nezi, već za pametno prilagođavanje rutine koja će joj pomoći da se oporavi i vrati prirodnu ravnotežu. Dr Nenad Stanković, specijalista kozmetologije i doktorand na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, otkriva za naš portal kako da prepoznate nove potrebe kože, koje sastojke i tretmane da uvedete i zašto zaštita od sunca mora da ostane svakodnevna navika, bez obzira na godišnje doba.

- Priprema kože za proleće, kao prelazni period, trebalo bi da podrazumeva lagano i postepeno prilagođavanje novim vremenskim uslovima budući da usled zimskih uticaja kojim je bila izložena poput izražene dehidratacije, nedostatka svetla, česte promene vlažnosti i temperature vazduha, intenzivniji pristup može uticati na zaštitnu barijeru, teksturu, pojavu iritacija, crvenila, osećaja zatezanja i drugih neželjenih promena. Stoga je blaža i primerena strategija u nezi kože najbolje rešenje za ispunjavanje novih potreba kože sa dolaskom toplijih dana, jer je veoma važno da se uspostavi prirodan ritam. Zato, za početak, trebalo bi promeniti rutinu nege kože koja je primenjivana u toku zimskog režima, a to se prvenstveno odnosi na upotrebu kozmetike i preparata sa blažom teksturom koji intenzivno hidriraju kožu lagane teksture i bez osećaja težine - savetuje dr Stanković.

Značaj medicinske kozmetike

Od primarnog značaja je primenjivati kvalitetnu medicinsku kozmetiku koja će oporaviti kožu na najbolji mogući način. Korišćenje hidratantnih krema koži će obezbediti neophodnu vlažnost. Ne bi trebalo izostaviti tonike koji pored hidratacije, utiču na poboljšanje teksture kože i balansiranje Ph nivoa, kao i seruma sa koncentrovanim formulama.

- Preparati na bazi hijaluronske kiseline deluju na popunjavanje prostora između ćelija kože utičući na ublažavanje finih linija, izuzetno hidriraju kožu čineći je glatkom i sjajnom, revitalizuju tkiva sa oštećenjima i imaju snažno antioksidativno dejstvo. Urea je značajan sastojak koji zadržava vlagu i ima vrlo bitnu ulogu u hidrataciji kože čineći je nežnom, baršunastom i elastičnom. Pošto je koža posle zime neretko suva, alantoin pomaže u zadržavanju vlage i u kombinaciji sa drugim aktivnim sastojcima ostvaruje umirujuće dejstvo. Aloe vera, kaktus, jojoba - sve su to prirodni sastojci koji u odgovarajućim formulacijama mogu adekvatno da pripreme kožu za proleće kako bi bila hidrirana, zdrava i potpuno spremna za novi ciklus - preporučuje doktor.

Tretmani za revitalizaciju kože Kako bi se koža podstakla na aktivnu regeneraciju, pored adekvatne kućne nege, hemijski pilinzi zasnovani na kombinaciji voćnih kiselina poput glikolne, salicilne, mlečne i azelainske idealan su uvod u estetske procedure nakon hladne zime. - Ovim tretmanom nežno se obavlja eksfolijacija odumrlih ćelija, sivkast ten nestaje, a lice dobija sjaj. Tako pripremljena koža efikasnije apsorbuje aktivne sastojke iz mezoterapijskih koktela i skin boostera bogatih hijaluronskom kiselinom, vitaminima, mineralima i antioksidansima. Za dalje unapređenje kvaliteta kože, kolagen stimulatori na bazi mlečne kiseline ili kalcijum hidroksiapatita podstiču sintezu novog kolagenai elastina, čineći kožu zategnutom i elastičnom. Ukoliko postoji nedostatak tkiva ispod očiju ili su vidljivi urezi oko usana, hijaluronski fileri nadoknađuju te promene i ublažavaju tragove umora i starenja uz pravilan plan i individualan pristup - sugeriše dr Stanković.

Obavezan SPF

Prvi znaci sunca ne bi trebalo da nas podsete na obaveznu upotrebu SPF proizvoda, jer UV zračenje deluje bez obzira na vremenske okolnosti i neminovno dovodi do fotooštećenja kože, ali i opasnijih bolesti, opominje naš sagovornik.

- Redovnom primenom krema sa zaštitnim faktorom otklanjamo eventualne posledice ukoliko nismo bili odgovorni tokom zime, ali i preveniramo nova oštećenja kože kao što su pege, hiperpigmentacije, uz zagarantovano prevremeno starenje zato što su SPF preparati dokazano odlična antiejdž opcija. Sa porastom dnevne temperature, trebalo bi da raste i zaštitni faktor kako bi koža bila apsolutno bezbedna od negativnih faktora UV zračenja - savetuje dr Stanković.

Najbolji rezultati

Dinamika i izbor tretmana za prolećnu negu kože zavisi od različitih faktora, a to se odnosi na to da li su u toku hladnijeg vremena nastale fleke ili je lice jako isušeno, tako da se na osnovu toga kreira shema tretmana koji će dati najbolje efekte.