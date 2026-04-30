Glumica Soha Ali Kan je nedavno pokrenula širu diskusiju o navikama spavanja i njihovim neočekivanim efektima na izgled, posebno na zdravlje kože. Tokom razgovora sa dr Vinijem Kantru, specijalistom za pulmologiju i respiratornu medicinu, u njenom podkastu, Sohino iskustvo je skrenulo pažnju na to kako nešto tako normalno kao što je položaj spavanja može uticati na zdravlje kože i izgled lica.

Kako san utiče na kožu

Mnogi ljudi se fokusiraju na proizvode i tretmane za negu kože, često zanemarujući ulogu svakodnevnih navika. Pored ishrane i rutine nege kože, san igra značajnu ulogu u stvaranju ili narušavanju zdravlja kože, prema studiji iz 2023. godine objavljenoj u časopisu „Klinička i eksperimentalna dermatologija“.

San je kritičan period tokom kojeg se telo obnavlja, uključujući i kožu. Kada je ovaj proces obnove poremećen, bilo zbog lošeg kvaliteta sna ili određenih položaja spavanja, to se može manifestovati na suptilne, ali primetne načine.

U prethodnom razgovoru za portal Onlymyhealth, dr Širin Furtado, viši konsultant za medicinsku i kozmetičku dermatologiju u Bengaluruu, podelila je kako položaj tokom spavanja utiče na kožu.

Spavanje sa licem pritisnutim o jastuk može vremenom dovesti do nastanka trajnih bora i finih linija

Na primer, spavanje na stomaku ili sa licem pritisnutim u jastuk može doprineti oticanju, posebno oko očiju, zbog nakupljanja tečnosti izazvanog produženim pritiskom. Ovo takođe može dovesti do privremenih nabora ili linija koje se identifikuju kao bore i fine linije.

Iako ovi tragovi mogu izbledeti ubrzo nakon buđenja, ponovljeni pritisak tokom vremena može ih učiniti trajnijim. Kako koža gubi elastičnost sa godinama, ove linije starenja postaju vidljivije.

Cirkulacija krvi i koža

Određeni položaji tokom spavanja mogu uticati na to kako se krv i tečnosti kreću kroz tkiva lica. Kada cirkulacija krvi nije optimalna, to može dovesti do otoka ili umornog tena. U kombinaciji sa lošim snom, ovo može dodatno smanjiti sposobnost kože da se obnavlja i regeneriše preko noći, doprinoseći umornom izgledu kože. To može vremenom izazvati prerano starenje kože.

Zaključak

Diskusija koju je pokrenulo iskustvo Sohe Ali Kan služi kao podsetnik da su lepota i blagostanje duboko povezani sa životnim stilom. Obraćanje pažnje na ključne detalje poput položaja tokom spavanja i sati sna može podržati zdravlje kože, zajedno sa dobrom rutinom nege kože.