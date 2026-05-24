Psiholozi navode da određene osobine ličnosti mogu doprineti dužem i zdravijem životu. Saznajte kojih šest osobina je povezano sa manjim rizikom od prerane smrti.

Formula za zdrav i dug život ne postoji. Dobra genetika, dovoljno sna i kvalitetna ishrana mogu da pomognu, ali nisu presudni. Moguće je da neke osobe imaju izrazito težak i turoban život, a ipak uđu u devetu životnu deceniju. Pojedina istraživanja navode da osobe sa pozitivnim odnosom prema starenju imaju manje mentalnih i fizičkih teškoća koje donose godine. Psiholozi ističu značaj osećaja svrhe, koji izgleda da značajno smanjuje rizik od prerane smrti.

Istraživanje, koje je obuhvatilo podatke 22.000 ispitanika, napominje da su određene nijanse ličnosti povezane sa manjim rizikom od rane smrti. Studija navodi nekoliko crta ličnosti koje su bitne za ispunjen i zdrav život.

Budite aktivni

Aktivnost, bilo da je to druženje, rad ili hobi, najviše je povezana sa dužinom života, navodi studija iz 2025. godine.

Autor studije i psiholog profesor René Mõttus kaže da je aktivnost reč koja dobro opisuje mogućnost da imamo dug, zdrav i ispunjen život.

Budite otvoreni

Ekstrovertne ili otvorene osobe, spremne da brzo pomognu nepoznatim osobama i lako stupe u kontakt, još jedna su od crta ličnosti koja može da nam obezbedi duži životni vek. Ove osobe su spremnije na druženje, stalno su u kontaktu sa drugim ljudima, zbog čega su i aktivnije, emocionalno i kognitivno stabilnije.

Budite organizovani

Studija je takođe pokazala da savesne i organizovane osobe imaju 14 odsto manji rizik od rane smrtnosti.

- Dobra organizacija i neke ustaljene rutine mogu da poboljšaju fizičko zdravlje, ali takođe mogu da nam obezbede i psihološku otpornost ili društvene navike koje doprinose dužem životnom veku - rekao je autor studije profesor Páraic O’Súilleabháin.

Budite odgovorni

Ova osobina takođe se dovodi u vezu sa razvijenom svešću. Veruje se da odgovorne osobe, i prema sebi i prema drugim ljudima, imaju veći nivo psihičke stabilnosti i bolje fizičko zdravlje. Kada sve odgovorno i na vreme isplaniramo, manje je razloga za nagle skokove pritiska i šećera, kao i nalete lupanja srca, smatraju stručnjaci.

Budite vredni

Osobe koje sebe vide kao vredne i temeljne imale su 15 odsto manji rizik od smrtnosti. Studija iz 2016. godine pokazala je da su ljudi koji su radili i godinu dana posle penzionisanja imali do 11 odsto manji rizik od smrti u periodu praćenja od 18 godina.