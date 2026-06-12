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Potrebna vam je podrška, razgovor ili siguran prostor za suočavanje sa životnim izazovima? Udruženje za podršku ljudima sa neurozom Herc otvara prijave za psihološko savetovalište koje vode njihovi volonteri - psihoterapeuti u edukaciji, uz stručnu superviziju.

Prednost pri uključivanju imaju članovi/korisnici Udruženja Herc, a za više informacija i prijavu pišite im na majl adresu:  hercudruzenje@gmail.com

Misija udruženja je unapređenje zaštite mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja; razvijanje podrške za osobe sa anksioznim i depresivnim poremećajima; upoznavanje društva sa potrebama i problemima osoba sa mentalnim tegobama i sprečavanje njihovog isključivanja iz normalnih društvenih tokova.

Šta Udruženje herc nudi

* Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)

* Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija

* Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama

* Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe

Izvor: Instagram herc_udruzenje/Zdravlje.kurir.rs

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