Potrebni su vam podrška i razgovor? Otvorene prijave za psihološko savetovalište
Potrebna vam je podrška, razgovor ili siguran prostor za suočavanje sa životnim izazovima? Udruženje za podršku ljudima sa neurozom Herc otvara prijave za psihološko savetovalište koje vode njihovi volonteri - psihoterapeuti u edukaciji, uz stručnu superviziju.
Prednost pri uključivanju imaju članovi/korisnici Udruženja Herc, a za više informacija i prijavu pišite im na majl adresu: hercudruzenje@gmail.com
Misija udruženja je unapređenje zaštite mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja; razvijanje podrške za osobe sa anksioznim i depresivnim poremećajima; upoznavanje društva sa potrebama i problemima osoba sa mentalnim tegobama i sprečavanje njihovog isključivanja iz normalnih društvenih tokova.
* Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
* Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
* Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
* Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Izvor: Instagram herc_udruzenje/Zdravlje.kurir.rs