Perfekcionizam može skupo da vas košta: Psihijatar otkriva zašto vodi u anksioznost
Težnja da posao obavimo što bolje sama po sebi nije loša osobina. Međutim, kada osoba sebi postavlja nerealno visoke zahteve i svaku grešku doživljava kao neuspeh, perfekcionizam može da postane izvor stalnog stresa i anksioznosti. Psihijatar dr Šaradi C objašnjava zbog čega se to dešava i kako prekinuti začarani krug.
- Osobe sa izraženim perfekcionističkim osobinama često osećaju snažan pritisak dasve urade besprekorno i po svaku cenu izbegnu greške. Zbog toga su sklonije strahu od kritike, preispitivanju sopstvenih odluka i osećaju da ono što rade nikada nije dovoljno dobro. Takav način razmišljanja održava organizam u stalnom stanju napetosti i otežava opuštanje - navodi dr Šaradi.
Vremenom čak i svakodnevni zadaci mogu da postanu izvor stresa. Perfekcionisti često troše mnogo vremena na proveravanje, ispravljanje i doterivanje onoga što rade, a umesto da budu zadovoljni postignutim, fokusiraju se na sopstvene nedostatke i porede se sa drugima ili sa nerealno visokim očekivanjima.
- Mnogi teško podnose neizvesnost, pa ih i situacije koje ne mogu u potpunosti da kontrolišu dodatno opterećuju. Kod nekih strah od neuspeha postane toliko izražen da odlažu važne obaveze ili izbegavaju nove izazove - naglašava doktorka.
Kako prekinuti začarani krug?
Stručnjaci savetuju da se postavljaju realni ciljevi i prihvati činjenica da su greške sastavni deo učenja i razvoja. Umesto težnje ka savršenstvu:
- postavljajte realne ciljeve
prihvatite da su greške normalan deo razvoja
fokusirajte se na napredak, a ne na savršenstvo
budite blaži prema sebi
razvijajte fleksibilnije razmišljanje
- Ako je anksioznost jaka, uporna ili remeti posao, odnose sa drugima ili svakodnevno funkcionisanje, važno je potražiti pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje. Shvatanje da uspeh ne podrazumeva savršenstvo često je prvi korak ka manjem stresu i boljem psihičkom zdravlju - poručuje dr Šaradi.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs