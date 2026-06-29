Perfekcionisti često troše mnogo vremena na proveravanje, ispravljanje i doterivanje onoga što rade

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Težnja da posao obavimo što bolje sama po sebi nije loša osobina. Međutim, kada osoba sebi postavlja nerealno visoke zahteve i svaku grešku doživljava kao neuspeh, perfekcionizam može da postane izvor stalnog stresa i anksioznosti. Psihijatar dr Šaradi C objašnjava zbog čega se to dešava i kako prekinuti začarani krug.

- Osobe sa izraženim perfekcionističkim osobinama često osećaju snažan pritisak dasve urade besprekorno i po svaku cenu izbegnu greške. Zbog toga su sklonije strahu od kritike, preispitivanju sopstvenih odluka i osećaju da ono što rade nikada nije dovoljno dobro. Takav način razmišljanja održava organizam u stalnom stanju napetosti i otežava opuštanje - navodi dr Šaradi.

Vremenom čak i svakodnevni zadaci mogu da postanu izvor stresa. Perfekcionisti često troše mnogo vremena na proveravanje, ispravljanje i doterivanje onoga što rade, a umesto da budu zadovoljni postignutim, fokusiraju se na sopstvene nedostatke i porede se sa drugima ili sa nerealno visokim očekivanjima.

- Mnogi teško podnose neizvesnost, pa ih i situacije koje ne mogu u potpunosti da kontrolišu dodatno opterećuju. Kod nekih strah od neuspeha postane toliko izražen da odlažu važne obaveze ili izbegavaju nove izazove - naglašava doktorka.

Fokus je na sopstvenim nedostacima, poređenju s drugima i nerealno visokim očekivanjima Foto: Shutterstock

Kako prekinuti začarani krug?

Stručnjaci savetuju da se postavljaju realni ciljevi i prihvati činjenica da su greške sastavni deo učenja i razvoja. Umesto težnje ka savršenstvu:

postavljajte realne ciljeve

prihvatite da su greške normalan deo razvoja

fokusirajte se na napredak, a ne na savršenstvo

budite blaži prema sebi

razvijajte fleksibilnije razmišljanje