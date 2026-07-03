DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

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Posle dugog dana, mnogi od nas će zastati da gledaju zalazak sunca – bilo sa balkona, plaže ili tokom večernje šetnje. Iako može izgledati kao da nas opušta samo zato što se dan bliži kraju, nauka kaže da postoji dobar razlog zašto se tako osećamo. Sve veći broj istraživanja pokazuje da gledanje i zalazaka i izlazaka sunca može imati pozitivan uticaj na mentalno zdravlje, smanjiti stres i pomoći nam da se osećamo povezanije sa svetom oko nas.

Psiholozi objašnjavaju da zalasci sunca često izazivaju osećaj strahopoštovanja u nama - emociju koju osećamo kada smo svedoci nečega tako lepog, veličanstvenog ili impresivnog da nakratko zaboravimo na sopstvene brige. Ovaj osećaj može biti jedan od razloga zašto se osećamo mirnije nakon gledanja zalaska sunca.

- Jedna od ključnih osobina strahopoštovanja, koje često izaziva i zalazak sunca, jeste da nam svakodnevni problemi deluju manji kada ih sagledamo u širem kontekstu - objašnjava socijalna psihološkinja Mišel Šiota sa Univerziteta u Arizoni za BBC. Takva promena perspektive može smanjiti preterano razmišljanje i anksioznost i pomoći nam da se vratimo u sadašnji trenutak.

Priroda kao izvor pozitivnih emocija

Priroda je najbolji „okidač“ pozitivnih emocija. Iako osećaj strahopoštovanja može biti izazvan umetnošću, muzikom ili značajnim životnim događajima, istraživanja pokazuju da ga ljudi najčešće doživljavaju u prirodi.

Priroda je najbolji „okidač“ pozitivnih emocija Foto: Shutterstock

Studija iz 2023. godine sprovedena na više od 2.500 ljudi otkrila je da su zalasci i izlasci sunca među prirodnim prizorima koji najlakše izazivaju ovu pozitivnu emociju. Pored poboljšanja raspoloženja, takvi trenuci mogu povećati osećanja zahvalnosti, povezanosti sa drugima i zadovoljstva životom.

U jednom eksperimentu, učesnici koji su gledali impresivan sadržaj pre testa bolje su pamtili informacije od drugih ispitanika. Naučnici pretpostavljaju da takve scene privlače našu punu pažnju i pomažu mozgu da se bolje fokusira.

Druga istraživanja su pokazala da redovno doživljavanje takvih trenutaka može smanjiti nivo stresa i pomoći ljudima da se lakše nose sa izazovnim periodima u životu. Zanimljivo je da ovaj osećaj strahopoštovanja može uticati i na naše ponašanje – studenti koji su pre zadatka gledali prirodne prizore bili su spremniji da pomognu drugima, što ukazuje na veću empatiju.

Takođe, gledanje zalaska sunca može pomoći i kod spavanja. Prirodno svetlo u sumrak šalje signal mozgu da je vreme za odmor, podstičući lučenje melatonina i pomažući uspostavljanje zdravog cirkadijalnog ritma, što je povezano sa boljim mentalnim zdravljem i manjim rizikom od stresa i anksioznosti.