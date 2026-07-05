Slušaj vest

Meditacija ne mora da znači mirno sedenje zatvorenih očiju. Sve više ljudi bira meditaciju u hodu, koja spaja svesnu pažnju i kretanje. Da li je ona efikasnija od klasične meditacije ili izbor zavisi od osobe, objašnjava dr Šaradi C, specijalista psihijatrije.

- Meditacija u hodu posebno može da prija osobama kojima je teško da dugo sede u mestu ili osećaju nemir tokom klasične meditacije. Ritmično hodanje pomaže da se oslobodi fizička napetost, dok usmeravanje pažnje na korake, disanje i pokrete tela olakšava da se misli smire. Ako se praktikuje napolju, dodatna korist može da bude boravak u prirodi, koji doprinosi boljem raspoloženju i smanjenju stresa - sugeriše psihijatar.

Prednosti meditacije u sedećem položaju

S druge strane, meditacija u sedećem položaju pogodnija je za osobe koje žele dublju koncentraciju i mirnije okruženje, jer ima manje spoljašnjih ometanja. Može da se praktikuje gotovo bilo gde i ne zahteva posebnu opremu.

- Ovakva meditacija pomaže da se umiri um, poboljša koncentracija, smanji stres i razvije veća svesnost o sopstvenim mislima, osećanjima i disanju - navodi dr Šaradi C. 

meditacija-disanje-profimedia0321025418.jpg
Meditacija smiruje um, poboljšava koncentraciju, smanjuje stres Foto: Profimedia

Koja je bolja?

Ne postoji univerzalan odgovor koja je bolja. Izbor zavisi od navika, načina života i ličnih sklonosti.

- Nekome će više odgovarati mir i tišina koje pruža meditacija u sedećem položaju, dok će drugi lakše ostati usredsređeni ako se kreću. Kombinovanje obe metode može da donese najveću korist, jer omogućava da se svesna pažnja vežba u različitim situacijama tokom dana - kaže dr Šaradi.

Redovna praksa, bez obzira na to da li je reč o meditaciji u hodu ili sedeći, može da pomogne u smanjenju anksioznosti, boljoj koncentraciji i očuvanju emocionalnog blagostanja. Najbolja meditacija je ona koju možete da praktikujete redovno i koja vam odgovara, poručuje doktorka.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

Kundalini meditaciju koriste i psihoterapeuti: Oslobađa od loših osećanja, tuge, stresa i umora

Ne propustiteSaveti stručnjakaŠest stvari koje neurolog radi da bi mu mozak ostao zdrav: Ne preskače vožnju biciklom, a borovnice jede svakog dana
shutterstock-707244118.jpg
Saveti stručnjakaKardiolog otkriva: Sledite 21-dnevni plan životnog stila i poboljšajte zdravlje srca
srce.jpg
Mentalno zdravljeOtkrijte terapiju bojama: 10 tehnika koje će promeniti vaše raspoloženje
devojka sedi u zelenoj sobi i čita knjigu
ZdravljeDeset jutarnjih navika za bolji početak dana: Smanjuju stres, podižu energiju i popravljaju raspoloženje
devojka u sivoj pudžami sedi na krevetu sa prekrštenim nogama i isteže se sa rukama podugnutim uvis