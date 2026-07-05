Meditacija u pokretu prija osobama kojima je teško da dugo sede u mestu ili tada osećaju nemir

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Meditacija ne mora da znači mirno sedenje zatvorenih očiju. Sve više ljudi bira meditaciju u hodu, koja spaja svesnu pažnju i kretanje. Da li je ona efikasnija od klasične meditacije ili izbor zavisi od osobe, objašnjava dr Šaradi C, specijalista psihijatrije.

- Meditacija u hodu posebno može da prija osobama kojima je teško da dugo sede u mestu ili osećaju nemir tokom klasične meditacije. Ritmično hodanje pomaže da se oslobodi fizička napetost, dok usmeravanje pažnje na korake, disanje i pokrete tela olakšava da se misli smire. Ako se praktikuje napolju, dodatna korist može da bude boravak u prirodi, koji doprinosi boljem raspoloženju i smanjenju stresa - sugeriše psihijatar.

Prednosti meditacije u sedećem položaju

S druge strane, meditacija u sedećem položaju pogodnija je za osobe koje žele dublju koncentraciju i mirnije okruženje, jer ima manje spoljašnjih ometanja. Može da se praktikuje gotovo bilo gde i ne zahteva posebnu opremu.

- Ovakva meditacija pomaže da se umiri um, poboljša koncentracija, smanji stres i razvije veća svesnost o sopstvenim mislima, osećanjima i disanju - navodi dr Šaradi C.

Meditacija smiruje um, poboljšava koncentraciju, smanjuje stres Foto: Profimedia

Koja je bolja?

Ne postoji univerzalan odgovor koja je bolja. Izbor zavisi od navika, načina života i ličnih sklonosti.

- Nekome će više odgovarati mir i tišina koje pruža meditacija u sedećem položaju, dok će drugi lakše ostati usredsređeni ako se kreću. Kombinovanje obe metode može da donese najveću korist, jer omogućava da se svesna pažnja vežba u različitim situacijama tokom dana - kaže dr Šaradi.