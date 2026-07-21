Često olako nekoga nazivamo narcisom, a da pritom ne znamo šta zapravo predstavlja narcistički poremećaj ličnosti.

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Narcisa uglavnom doživljavamo kao previše sujetnu ili osobu koja je preterano usmerena na sebe. Često olako nekoga nazivamo narcisom, a da pritom ne znamo šta zapravo predstavlja narcistički poremećaj ličnosti. Stručnjaci procenjuju da do pet odsto ljudi ima ovaj poremećaj.

Kome je teže?

Psihijatri objašnjavaju da narcistički poremećaj ličnosti može biti veoma onesposobljavajući, kako za osobu koja ga ima, tako i za ljude iz njenog okruženja. Ponekad je teško reći kome je teže – osobi sa ovim poremećajem ili onima koji sa njom žive.

Psihijatar dr Oven Skot Muir navodi da osobe sa narcističkim poremećajem ličnosti imaju poteškoće da i sebe i druge doživljavaju kao celovita, potpuna i emocionalno povezana bića.

Negovanje partnerskog, porodičnog ili prijateljskog odnosa sa osobom koja često nema empatiju ili smatra da ima pravo na tuđe vreme i energiju može ozbiljno da naruši psihičko zdravlje.

Narcis je, po definiciji, osoba sa trajnim obrascem grandioznosti Foto: Shutterstock

Šta je narcis?

Nije svaka sebična osoba koju poznajete pravi narcis, upozoravaju stručnjaci. Ipak, postoje karakteristike koje mogu pomoći u prepoznavanju narcističkog poremećaja ličnosti.

– Narcis je, po definiciji, osoba sa trajnim obrascem grandioznosti, potrebom za divljenjem i nedostatkom empatije – kaže dr Kori Njumen, profesor psihologije na Medicinskom fakultetu Perelman Univerziteta u Pensilvaniji, koji se bavi istraživanjem narcističkog poremećaja ličnosti. On dodaje da se ovaj poremećaj najčešće razvija u ranoj odrasloj dobi.

Grandiozni i ranjivi narcizam

Iako je relativno redak, narcistički poremećaj ličnosti mnogo je složeniji nego što većina ljudi misli. Prema istraživanju objavljenom 2022. godine, postoje dva oblika ovog poremećaja – grandiozni i vulnerabilni (ranjivi) narcizam.

Grandiozni narcizam je ono na šta većina ljudi pomisli kada govori o bivšem partneru koji nikada nije uvažavao tuđa osećanja ili kolegi koji je prisvajao tuđe zasluge na poslu.

S druge strane, osobe sa ranjivim narcizmom češće su introvertne, anksiozne i sklone povlačenju, ali istovremeno neprijatne u međuljudskim odnosima i manje savesne. Kod njih se češće javljaju bes, stid, depresija, neprijateljsko ponašanje, agresivnost, niže samopoštovanje i manjak poverenja.

Ipak, oba oblika karakteriše izražen osećaj povlašćenosti i uverenje da im nešto pripada.

Kod njih se češće javljaju bes, stid, depresija, neprijateljsko ponašanje, agresivnost, Foto: Shutterstock

Šta uzrokuje ovaj pormećaj?

Teško je precizno utvrditi šta uzrokuje narcistički poremećaj ličnosti, ali smatra se da važnu ulogu imaju i genetika i način odrastanja.

– Ličnost se u velikoj meri nasleđuje. Ako je detetu stalno govoreno da je posebno ili bolje od druge dece i nisu mu postavljane granice, veća je verovatnoća da razvije narcističke osobine – kaže dr Njumen.

S druge strane, pojedina istraživanja ukazuju da i zanemarivanje od strane roditelja može doprineti razvoju narcizma.

Kako se nositi sa narcisom?

– Ako radite sa takvom osobom ili je poznajete površno, najbolje je da se diskretno udaljite, bez očiglednog pokazivanja da je izbegavate. U razgovoru joj dozvolite da ima poslednju reč, jer bi u suprotnom situacija mogla da preraste u sukob – savetuje Njumen.

Ako sumnjate da narcistički poremećaj ima član porodice, izbegavanje verovatno neće biti moguće. U tom slučaju najvažnije je postaviti jasne granice i dosledno ih poštovati.

Metoda „sive stene“

Ako ste čitali o narcizmu na društvenim mrežama, verovatno ste naišli na izraz „siva stena“ (grey rocking).

Dr Muir objašnjava da je cilj ove metode da ne pružite emocionalnu reakciju osobi koja pokušava da vas isprovocira. Time joj uskraćujete pažnju koju želi i smanjujete mogućnost daljeg konflikta.

Melisa Kester, licencirana bračna i porodična terapeutkinja iz Vašingtona, smatra da ova tehnika može biti korisna, iako nije zvaničan terapijski pristup.

– Ona omogućava osobi da se u datom trenutku udalji iz teške situacije i pronađe siguran prostor u kojem može da izrazi emocije, što često nije moguće pred narcisom – kaže Kester.

Ipak, upozorava da ovu metodu ne treba koristiti u svakoj situaciji.

– Nekada moramo da se zauzmemo za sebe. Najvažnije je da reagujemo promišljeno i da jasno postavimo granice – dodaje ona.

Opsednuta je fantazijama o uspehu, moći i idealnom partneru Foto: Profimedia

Znaci da je neko narcis

Prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje (DSM-5), osoba sa narcističkim poremećajem ličnosti ispoljava najmanje pet od sledećih osobina:

ima preuveličan osećaj sopstvene važnosti;

veruje da je posebna i jedinstvena;

zahteva stalno divljenje i priznanje;

smatra da za nju pravila ne važe i da ima posebna prava;

nema empatiju prema drugima;

zavidi drugima i veruje da drugi zavide njoj;

ponaša se nadmeno i arogantno;

opsednuta je fantazijama o uspehu, moći i idealnom partneru;

iskorišćava druge radi sopstvene koristi.

Mogu da deluju i šarmantno

Stručnjaci ističu da narcisi često precenjuju sopstvene sposobnosti, umanjuju doprinos drugih i krive okolinu kada ne ostvare uspeh koji očekuju. U odnosima mogu delovati šarmantno i harizmatično, ali čim naiđu na otpor ili kritiku, njihovo ponašanje može postati grubo, manipulativno i uvredljivo.