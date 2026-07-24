Način na koji provodite odmor može imati veliki uticaj na vaše mentalno i fizičko zdravlje

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Prema meta-analizi 3.000 putnika iz devet zemalja, istraživanja pokazuju da većina oblika odmora ima svoje prednosti. Važno je raditi nešto aktivno, što više se odvojiti od posla i možda razmotriti podelu dvonedeljnog odmora na dva kraća.

Dobra vest je da će, bez obzira na to gde idete, letnji odmor imati veći pozitivan uticaj na vaše blagostanje nego što se ranije mislilo. Studija objavljena u časopisu Journal of Applied Psychology pokazala je da odlazak na odmor značajno povećava osećaj blagostanja, a taj pozitivan efekat može trajati i nedeljama nakon povratka.

Rajan Grant sa Univerziteta Severne Karoline u Šarlotu rekao je da su on i njegove kolege sproveli ovu studiju delom zbog toga što ljudi često potcenjuju značaj odmora.

Odmor može poboljšati blagostanje i pozitivno uticati na zdravlje Foto: Shutterstock

- Primećujemo da sve više ljudi ne koristi godišnji odmor upravo u periodu kada su stres i iscrpljenost sve izraženiji - rekao je Grant.



Ranija istraživanja pokazivala su samo skromno poboljšanje blagostanja nakon odmora. Međutim, u poslednjih 15 godina sprovedeno je mnogo više studija, pa je Grant objedinio rezultate 132 istraživanja kako bi dobio jasniju sliku o uticaju odmora na mentalno i fizičko zdravlje.

Fizičko zdravlje je važno jer stres može izazvati probleme poput glavobolje i bolova u leđima. Nakon analize rezultata, Grant je rekao da je bio iznenađen.

- Poboljšanje blagostanja bilo je mnogo veće nego što smo očekivali - istakao je.

Pozitivni efekti odmora traju duže nego što se ranije mislilo. Tek oko 43 dana nakon odmora osećaj zadovoljstva i opuštenosti počinje postepeno da slabi, što ukazuje da odmor ima dugotrajniji pozitivan uticaj na zdravlje.

Zašto su odmori korisni i da li su svi podjednako dobri?

Istraživači smatraju da je za pravi odmor najvažnije takozvano „psihološko isključivanje“, odnosno potpuno udaljavanje od poslovnih obaveza. To podrazumeva da tokom odmora ne proveravate službene imejlove i ne komunicirate sa kolegama. Upravo zbog toga odmori provedeni kod kuće pokazali su se kao najmanje efikasni.

Najveću korist imaju ljudi koji su tokom odmora fizički aktivni, bilo da planinare, šetaju obalom ili voze dasku za jedrenje. Fizička aktivnost najviše doprinosi boljem raspoloženju, a odmah iza nje je druženje sa drugim ljudima.

Najveću korist imaju ljudi koji su tokom odmora fizički aktivni, bilo da planinare, šetaju obalom ili voze dasku za jedrenje Foto: Shutterstock

Samo pasivno odmaranje, poput čitanja knjige pored bazena, nije imalo tako snažan uticaj na raspoloženje i nivo energije.

Koliko odmor treba da traje?

Istraživanje je pokazalo da duži odmor donosi veće zadovoljstvo dok traje, ali da nakon povratka može uslediti brži pad dobrog raspoloženja.