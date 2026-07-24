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Stara izreka da je smeh najbolji lek ima i naučnu osnovu, tvrde stručnjaci Klinike Mayo. Dobar smisao za humor nije lek za sve, ali sve više istraživanja pokazuje dobrobiti smeha za opšte zdravlje. Kada se i na kratko nasmejemo, dolazi i do fizičkih, ne samo psihičkih, promena u telu.

Stimuliše rad srca, pluća

Smeh može da podstakne rad mnogih organa. Kada se smejemo, udišemo više vazduha bogatog kiseonikom, što stimuliše rad srca, pluća i mišića. Istovremeno, mozak oslobađa endorfine - hormone koji stvaraju osećaj zadovoljstva.

Smiruje osećaj napetosti

Snažan smeh pokreće, a zatim smiruje reakciju tela na stres. Privremeno može da poveća, a potom snizi broj otkucaja srca i krvni pritisak. Rezultat je osećaj opuštenosti i boljeg raspoloženja. Na kraju smanjuje i osećaj napetosti. Smeh podstiče cirkulaciju i opušta mišiće i tako može da ublaži fizičke simptome stresa.

Smeh podstiče cirkulaciju i opušta mišiće i tako može da ublaži fizičke simptome stresa. Foto: Shutterstock

Borac protiv kortizola

Smeh nije samo trenutno podizanje raspoloženja. On može imati i dugoročne pozitivne efekte. Na primer, ojačava imuni sistem, smanjuje nivo hormona stresa, poput kortizola, koji mogu da oslabe imunitet. Takođe povećava aktivnost pojedinih imunih ćelija koje pomažu organizmu u borbi protiv bolesti.

Ublažava bol

Smeh može da podstakne organizam da proizvodi prirodne supstance koje ublažavaju bol, a istovremeno i da skrene pažnju sa neprijatnog osećaja. Zdrav smisao za humor olakšava suočavanje sa teškim situacijama i pomaže u jačanju odnosa sa drugim ljudima.

Mnogi ljudi pate od depresije, koja je ponekad posledica hroničnih bolesti. Smeh može pomoći u smanjenju stresa, depresije i anksioznosti, učiniti da se osećate srećnije i doprineti boljem samopouzdanju.

Smejte se sa prijateljima, ali znajte i gde je granica. Foto: Shutterstock

Kako razviti smisao za humor?

Brinete da nemate dovoljno smisla za humor? To nije problem. Smisao za humor može da se razvija i vežba, a često je lakše nego što mislite.

Sačuvajte smešne poruke, mimove, filmove, serije, knjige ili komične video-snimke kojima možete da se vratite kada vam je potrebno da popravite raspoloženje. Posetite sajtove sa vicevima, gledajte zabavne video-snimke, slušajte humoristične podkaste ili otiđite na stand-up nastup

Bitna je granica

Pokušajte da pronađete humor i u sopstvenim životnim situacijama. Lekari kažu da na ovaj način možemo lakše da podnesemo stres. Smejte se sa prijateljima, ali znajte i gde je granica. Nemojte se smejati na račun drugih ljudi. Neki oblici humora mogu biti uvredljivi ili povrediti nekoga. Važno je razlikovati dobru šalu od one koja može nekoga da povredi.

Smeh kao lek

Iako smeh može biti koristan u suočavanju sa stresom, on je samo jedan od načina brige o mentalnom zdravlju. U slučaju ozbiljnijih psihičkih tegoba važno je da potražite pomoć licenciranog stručnjaka za mentalno zdravlje.