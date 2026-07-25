Stručnjaci naglašavaju da emocionalna zrelost ne znači da nikada nismo ljuti, tužni ili razočarani.

Slušaj vest

Moguće je da neke osobe budu natprosečno obrazovane, inteligentne ili uspešne u poslu, a da ne znaju da se najbolje nose sa svojim emocijama. U školi učimo brojne veštine, ali kako da razumemo sopstvena osećanja, kontrolišemo reakcije i gradimo zdravije odnose uglavnom učimo kroz život.

Zanimljivo je da posledice naše emocionalne nezrelosti najčešće osećaju upravo oni do kojih nam je najviše stalo - partneri, porodica i prijatelji. Stručnjaci naglašavaju da emocionalna zrelost ne znači da nikada nismo ljuti, tužni ili razočarani. Emocionalna zrelost je veština koja nam omogućava da prepoznamo i razumemo emocije, reagujemo na način koji ne povređuje ni nas ni druge osobe.

Stručnjaci izdvajaju tri važna znaka emocionalne zrelosti.

Ne krivite druge za svoja osećanja

Jedan od najvažnijih pokazatelja emocionalne zrelosti jeste spremnost da preuzmemo odgovornost za sopstvene emocije.

Kada smo ljuti, povređeni ili razočarani, lako je reći da je neko drugi „kriv“ za naše stanje. Međutim, emocionalno zrela osoba razume da drugi mogu uticati na nas, ali da način na koji ćemo reagovati ipak zavisi samo od nas.

Kada smo ljuti, povređeni ili razočarani, lako je reći da je neko drugi „kriv“ za naše stanje. Foto: Profimedia

To ne znači da bi trebalo da opravdavamo tuđe loše postupke, već da naučimo da upravljamo sopstvenim reakcijama.

Primer za to je priča o Marku, koji je nakon smrti majke u mladosti pokušao da se izbori sa tugom uz pomoć alkohola. Vremenom je razvio zavisnost, ali čak i nakon prestanka konzumiranja alkohola ostale su snažne emocije sa kojima nije umeo da se izbori - ljutnja, ogorčenost i osećaj nemoći. Tek kada je prihvatio odgovornost za sopstvena osećanja, počeo je pravi proces oporavka.

Umete da posmatrate svoje emocije

Drugi znak emocionalne zrelosti jeste razvijena samosvest, to jest sposobnost da primetimo šta osećamo, a da nas emocije ne preplave. Umesto da odmah reaguju impulsivno, emocionalno stabilne osobe zastanu, prepoznaju osećaj koji se javlja i pokušavaju da razumeju uzrok.

Meditacija i slične tehnike mogu da pomognu da razvijemo ove sposobnosti. Marku je upravo meditacija pomogla da prepozna trenutke besa, straha ili frustracije i da ih kontroliše.

Emocionalno zrela osoba razume da njene reakcije ostavljaju trag na partnera, porodicu, prijatelje i kolege. Foto: Shutterstock

Svesni ste kako utičete na ljude oko sebe

Emocije nisu samo lično iskustvo, jer one utiču i na ljude oko nas. Dobro raspoloženje može da popravi atmosferu u društvu, dok stalna nervoza, ljutnja i nezadovoljstvo narušavaju međuljudske odnose. Emocionalno zrela osoba razume da njene reakcije ostavljaju trag na partnera, porodicu, prijatelje i kolege.

Mark je tek kasnije shvatio da njegova nerešena ljutnja nije uticala samo na njega, već i na njegov brak. Kada je počeo da radi na razumevanju svojih emocija, uspeo je da obnovi brak.

Emocionalna inteligencija se razvija tokom celog života. Biti emocionalno zreo ne znači biti savršen i nikada ne osećati negativne emocije. Bitno je da znamo kako da se nosimo sa tim emocijama.