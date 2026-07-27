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Hroničnu anksioznost većina ljudi povezuje sa brigom, napetošću i ubrzanim mislima. Međutim, jedan od njenih najčešćih, ali često zanemarenih simptoma jeste stalni umor. Mnogi se osećaju iscrpljeno i kada nisu imali veći fizički napor, a razlog može biti to što je organizam neprekidno u stanju pripravnosti.

Psihoterapeut dr Čandni Tugnait objašnjava da je povremena anksioznost normalna reakcija na stres, ali da problem nastaje kada osećaj zabrinutosti traje nedeljama ili mesecima i počne da remeti svakodnevni život.

- Kod hronične anksioznosti mozak reaguje na zabrinjavajuće misli kao da je organizam u stvarnoj opasnosti. Zbog toga se neprekidno luče hormoni stresa, poput kortizola i adrenalina, mišići ostaju napeti, a telo troši mnogo više energije nego što toga postajemo svesni - objašnjava dr Tugnait.

Zašto anksioznost izaziva umor?

Prema rečima stručnjaka, postoji nekoliko razloga zbog kojih osobe sa hroničnom anksioznošću često osećaju iscrpljenost:

Organizam je stalno pod stresom – dugotrajna aktivacija nervnog sistema troši energiju i vremenom dovodi do fizičkog umora.

San nije dovoljno okrepljujući – i kada spavate sedam ili osam sati, anksioznost može da ometa duboke faze sna, pa se budite neispavani.

Mozak ne prestaje da radi – neprekidna briga, analiziranje i zamišljanje najgorih mogućih ishoda troše gotovo isto energije kao i zahtevni mentalni zadaci.

Javljaju se i fizički simptomi – napetost mišića, glavobolje, ubrzan rad srca, plitko disanje i problemi sa varenjem dodatno iscrpljuju organizam.

Napetost mišića, glavobolje, ubrzan rad srca, plitko disanje i problemi sa varenjem dodatno iscrpljuju organizam Foto: Shutterstock

- Zbog toga mnogi upadaju u začarani krug. Što su umorniji, svakodnevne obaveze im deluju teže, što povećava stres i dodatno pojačava anksioznost - napominje doktorka.

Kako prekinuti začarani krug?

Umor izazvan anksioznošću ne prolazi uvek nakon dužeg spavanja ili nekoliko dana odmora, jer je on često posledica stalne aktivacije organizma, a ne manjka sna.

Meditacija u pokretu prija osobama kojima je teško da dugo sede u mestu ili tada osećaju nemir Foto: Shutterstock

- Osim kvalitetnog odmora, važno je raditi i na uzroku problema. To podrazumeva razgovor sa stručnjakom za mentalno zdravlje, tehnike opuštanja ili mindfulness, redovnu fizičku aktivnost, dosledan ritam spavanja, kao i ograničavanje unosa kofeina i alkohola - savetuje dr Tugnait.