Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Depresija nije znak slabosti niti samo loše raspoloženje – ona je složeno zdravstveno stanje koje može uticati na mozak, telo, odnose i svakodnevni život

Slušaj vest

Veliki depresivni poremećaj, poznat jednostavno kao depresija, često se pogrešno svodi na osećaj tuge. Međutim, naučnici je opisuju kao složeno medicinsko stanje na koje utiču brojni faktori – od genetike i biologije do psiholoških i životnih okolnosti.

Iako tačan uzrok depresije još nije u potpunosti razjašnjen, istraživanja su pokazala da postoje brojni faktori koji mogu povećati rizik, ali i različiti načini lečenja koji mogu pomoći.

Geni mogu imati veliku ulogu u nastanku depresije

Istraživanja pokazuju da genetska predispozicija može biti odgovorna za oko 40 do 50 odsto rizika za depresiju. To znači da nasledni faktori mogu objasniti zašto su neke osobe podložnije ovom poremećaju, dok kod drugih on ne nastaje, čak i kada prolaze kroz slične životne okolnosti.

Ipak, genetika nije jedini faktor – važnu ulogu imaju i stres, fizičko zdravlje, način života i okruženje.

Osoba sa depresijom ne mora izgledati tužno

Depresija je često „skrivena bolest“. Neki ljudi mogu delovati veselo, uspešno i društveno, dok se iznutra bore sa teškim simptomima.

Zbog toga okolina ponekad ne prepozna problem na vreme, posebno ako osoba ne govori otvoreno o tome kako se oseća.

Nasmejana depresija Nasmejana depresija je termin koji se koristi za opisivanje ljudi sa depresivnim poremećajem koji kriju svoje simptome od drugih. Osobe koje pate od nesmejane depresije u javnosti deluju kao aktivne, visokofunkcionalne, sa zdravom porodicom i bogatim društvenim životom, te izgledaju vesele, optimistične i generalno srećne.

Depresija je izlečiva bolest, a pravovremena stručna pomoć, odgovarajuća terapija i podrška okoline ključni su za uspešan oporavak Foto: Shutterstock

Depresija može izazvati fizički bol

Iako je najčešće povezujemo sa emocionalnim patnjama, depresija može izazvati i telesne simptome.

To mogu biti:

* bolovi u mišićima i telu

* stomačne tegobe

* osećaj iscrpljenosti bez jasnog fizičkog uzroka

Razlog je što su delovi mozga koji učestvuju u doživljaju emocionalnog i fizičkog bola povezani sa procesima koji se menjaju kod depresije.

Pročitajte:

Depresija je povezana sa zdravljem creva

Sve više istraživanja ukazuje na vezu između crevnog mikrobioma i mentalnog zdravlja. Kod osoba sa depresijom češće se uočava poremećaj ravnoteže bakterija u crevima.

Ishrana bogata vlaknima, probioticima i prebioticima može imati pozitivan uticaj, ali su potrebna dodatna istraživanja kako bi se ova veza potpuno razumela.

Sve više istraživanja ukazuje na vezu između crevnog mikrobioma i mentalnog zdravlja Foto: Shutterstock

Depresija može dovesti do promena u mozgu

Kod nekih osoba sa velikim depresivnim poremećajem snimanja mozga mogu pokazati određene promene.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da depresija nije ista kod svih ljudi i da magnetna rezonanca sama po sebi ne može da postavi dijagnozu. Potrebna su dalja istraživanja kako bi se razvile preciznije metode za razumevanje ovog poremećaja.

Depresija je povezana sa drugim bolestima

Osobe sa depresijom imaju veći rizik od određenih hroničnih bolesti, uključujući:

* dijabetes

* artritis

* zapaljenske bolesti creva

Naučnici još istražuju da li depresija povećava upalne procese u telu ili hronične bolesti povećavaju rizik od depresije – moguće je da postoji veza u oba pravca.

Lečenje depresije nije isto za svakoga

Ne postoji jedan univerzalni tretman koji odgovara svima. Lečenje može uključivati:

* antidepresive

* promene životnih navika

* redovnu fizičku aktivnost

Kod nekih osoba najbolji efekat daje kombinacija više pristupa, dok pronalaženje odgovarajuće terapije ponekad zahteva vreme.

Lečenje depresije nije isto za svakoga, kod nekih osoba najbolji efekat daje kombinacija više pristupa Foto: Shutterstock

Nekada je potrebno probati više lekova

Mnogi ljudi ne osete poboljšanje nakon prvog antidepresiva koji koriste. To ne znači da terapija neće delovati, već da različiti lekovi različito utiču na različite osobe.

Nekada je potrebno više pokušaja kako bi se pronašao tretman koji najbolje odgovara pacijentu.

Vežbanje može biti snažan saveznik protiv depresije

Istraživanja pokazuju da kod osoba sa blažom depresijom vežbanje može imati sličan efekat kao određeni oblici terapije.

Preporuka za većinu odraslih je oko 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno, ali i kraće šetnje od 10 do 15 minuta mogu biti dobar početak.

Ishrana može uticati na rizik od depresije

Način ishrane može imati važnu ulogu u mentalnom zdravlju.

Ovakva ishrana povezuje se sa manjim rizikom od depresije:

* voćem i povrćem

* integralnim žitaricama

* ribom

* maslinovim uljem

* antioksidansima

Nasuprot tome, ishrana bogata prerađenim mesom, slatkišima, rafinisanim žitaricama i hranom sa mnogo zasićenih masti povezuje se sa većim rizikom.

Depresija i anksioznost često idu zajedno

Mnogi ljudi koji imaju depresiju istovremeno imaju i anksiozni poremećaj. Procene pokazuju da čak oko polovine osoba sa depresijom ima i simptome anksioznosti.

Anksioznost može biti jednako iscrpljujuća kao i depresija, ali ljudi ponekad godinama žive sa njom ne prepoznajući da im je potrebna pomoć.

Zaključak