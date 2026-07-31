ADHD i anksioznost ne isključuju jedno drugo, naprotiv

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Mnogi odrasli koji imaju problem sa koncentracijom, zaboravnošću ili stalnim unutrašnjim nemirom zaključuju da su pod velikim stresom ili da pate od anksioznosti. Međutim, isti simptomi mogu da budu znak poremećaja pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD), koji se kod brojnih ljudi prepoznaje tek u odraslom dobu.

Psihijatar dr Šaradi C iz bolnice Aster CMI u Bangaloru objašnjava da se ADHD i generalizovani anksiozni poremećaj često preklapaju, zbog čega ih nije uvek lako razlikovati.

- Obe dijagnoze mogu da dovedu do rasejanosti, nemira, razdražljivosti, teškoća u obavljanju svakodnevnih obaveza i problema sa spavanjem, ali razlog zbog kojeg se ti simptomi javljaju nije isti - navodi doktor.

Šta razlikuje ADHD od anksioznosti?

Kod odraslih sa ADHD-om teškoće sa pažnjom najčešće traju od detinjstva, iako tada nisu bile prepoznate. Takve osobe često imaju problem sa organizacijom, planiranjem vremena, završavanjem započetih obaveza, lako im pažnju odvlače spoljašnji nadražaji, često gube stvari ili donose impulsivne odluke. Kako objašnjava psihijatar, njihov um luta zato što teško održavaju pažnju, a ne zato što su stalno zabrinuti.

- Sa druge strane, kod generalizovanog anksioznog poremećaja koncentraciju remete uporne i teško kontrolisane brige. Misli su usmerene na posao, zdravlje, porodicu, finansije ili svakodnevne probleme, zbog čega osoba ostaje u stalnom stanju napetosti. Često se javljaju umor, loš san, stezanje mišića, lupanje srca ili nelagodnost u stomaku - sugeriše dr Šaradi C.

Kod odraslih sa ADHD-om teškoće sa pažnjom najčešće traju od detinjstva, iako tada nisu bile prepoznate Foto: Shutterstock

Pravu dijagnozu nije moguće postaviti samo na osnovu nekoliko simptoma. Psihijatar procenjuje kada su tegobe počele, kako utiču na svakodnevni život, da li su postojale još u detinjstvu, kao i porodičnu i ličnu istoriju mentalnog zdravlja. U tome pomažu detaljan razgovor i standardizovani upitnici.

- Važno je da se ova dva stanja razlikuju jer se i leče na različite načine. Kod ADHD-a primenjuju se bihejvioralne strategije i lekovi namenjeni ovom poremećaju, dok se anksioznost najčešće leči kognitivno-bihejvioralnom terapijom, tehnikama za upravljanje stresom i, po potrebi, lekovima protiv anksioznosti ili antidepresivima - objašnjava psihijatar.

Zašto se ova dva poremećaja često javljaju zajedno?

Ipak, ADHD i anksioznost ne isključuju jedno drugo. Naprotiv, istraživanje objavljeno 2022. godine u časopisu Journal of Affective Disorders, koje je obuhvatilo gotovo 7.000 odraslih, pokazalo je da osobe sa ADHD-om imaju oko četiri puta veći rizik od izražene anksioznosti nego ljudi bez ovog poremećaja. Povezanost je bila posebno izražena kod žena.