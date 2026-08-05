Odmor ne mora da izgleda kao na fotografijama sa društvenih mreža

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Za ljude koji žive sa anksioznošću, hroničnim stresom ili depresijom, odlazak na odmor nije uvek jednostavan "izduvni ventil". Promena rutine, pakovanje, putovanje i pritisak da moramo da se osećamo srećno mogu da pojačaju unutrašnji nemir.

Sasvim je u redu ako umesto uzbuđenja osećate napetost. Odmor ne mora da izgleda kao na fotografijama sa društvenih mreža i nije neuspeo ako vam je potrebno vreme da se opustite, navode iz Udruženja za podršku ljudima sa neurozom Herc.

Kako da olakšate sebi ovaj prelazni period? Smanjite očekivanja. Odmor ne mora da bude savršen. Dozvoljeno je da imate loš dan ili trenutak preplavljenosti, bilo da ste na plaži ili na planini.

Zadržite deo rutine. Ako vam prijaju jutarnja kafa u tišini, kratka šetnja ili vođenje dnevnika, nastavite s tim i na odmoru. Kontinuitet pruža osećaj sigurnosti.

Napravite svoju "sigurnu zonu". Ponesite knjigu, muziku, vežbe disanja ili neki drugi predmet i aktivnost koji vam pomažu da se umirite.

Izrazite svoje potrebe. Recite saputnicima ako vam je potrebno malo vremena nasamo. Ne morate stalno da budete društveno aktivni.

Ne prekidajte terapiju. Ako uzimate propisanu terapiju ili imate zakazan razgovor sa psihoterapeutom, isplanirajte unapred kako ćete održati kontinuitet i tokom odmora.

Ponesite knjigu, muziku, vežbe disanja ili neki drugi predmet i aktivnost koji vam pomažu da se umirite Foto: Shutterstock