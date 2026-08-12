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Saznanje da prijatelj ili voljena osoba ima rak dojke je velki šok. Prirodno je da želite da znate sve detalje i da nekako pomognete. Stručnjaci ipak upozoravaju da budemo oprezni i ne stajemo dodatno na nečiju muku. Mnoga pitanja mogu da budu teška za pacijente. Prihvatite ono što žele da podele sa vama i pre svega saslušajte osobu. Umesto rečenice: „Ti si borac, pobedićeš ovo“, pokušajte sa: „Ne mogu ni da zamislim kako se osećaš, tu sam da te saslušam ako želiš da razgovaraš.“

Ne govorite: „Pozovi me ako ti nešto zatreba“

Verovatno se nikada neće javiti. Mnogo je bolje da budete konkretni u ponudi pomoći. Recite: „Mogu da ti pomognem oko kućnih poslova u utorak ili četvrtak“, ili: „Spremam nekoliko jela, da li postoji nešto što bi više volela ili neki sastojak koji treba da izbegnem?“ Ako se pacijentinja oporavlja od operacije, ponudite da joj operete kosu, jer je podizanje ruku iznad glave gotovo nemoguće.

Deci je potrebna pažnja

Deca ostaju deca bez obzira na to da li se roditelj leči od raka ili ne. Ponudite da vozite decu u školu ili na treninge. Pomozite da stvari ostanu što je moguće „normalnije“. Mnogi nastavnici i drugi odrasli ne znaju šta da kažu deci kada je roditelj bolestan. Recite da ćete ih saslušati kada požele da razgovaraju.

Deca ostaju deca bez obzira na to da li se roditelj leči od raka ili ne Foto: Zhuravlev Andrey/Shutterstock

Potrebna im je podrška

Osobe sa rakom dojke lako mogu biti preplavljene brojnim odlukama koje moraju da donesu. Možda će im biti potrebna pomoć da sve razumeju. Ponudite da idete sa njima na važne preglede kod lekara, da zapisujete informacije i postavljate pitanja. Još jedan par ušiju u ordinaciji može im pružiti osećaj sigurnosti. Možete ponuditi i da ih vozite na hemoterapiju ili zračenje.

Rekonstrukcija nije isto što i estetsko povećanje grudi

Mastektomija je uklanjanje jedne ili obe dojke i veoma teška operacija. Rekonstrukcija može da obnovi oblik i izgled grudnog koša, ali nije isto što i estetsko povećanje grudi. Nekada je potrebno više operacija pre nego što se proces završi. Neke žene odluče da se uopšte ne podvrgnu rekonstrukciji. Koju god odluku vaša voljena osoba da donese, prihvatite je. Ne pokušavajte da promenite njeno mišljenje.

Rak ne bira godine

Ako osoba u dvadesetim ili tridesetim godinama oboli od raka dojke, verovatno joj je dosta rečenica poput: „Tako si mlada i aktivna, kako možeš da imaš rak?“ Može se osećati usamljeno jer su mnoge osobe sa istim iskustvom starije. Kada bude spremna, ohrabrite je da pronađe grupu mladih ljudi sa rakom dojke koji mogu da razumeju kroz šta prolazi.

Ako poznajete muškarca koji ima ovu bolest, nemojte dovoditi u pitanje zašto ima „žensku bolest Foto: Shutterstock

I muškarci mogu da obole

Ako poznajete muškarca koji ima ovu bolest, nemojte dovoditi u pitanje zašto ima „žensku bolest“ niti insistirati da je dijagnoza sigurno pogrešna. Muškarcima sa rakom dojke možda je potrebna još veća podrška jer se mogu osećati kao da ne pripadaju toj grupi pacijenata. Najvažnije je ohrabriti muškarce u svom okruženju da svaku kvržicu na dojci odmah provere kod lekara.

Poštedite ih razgovora o prevenciji

Zadržite za sebe mišljenja o tome kako je rak mogao da bude sprečen. Nije korisno govoriti prijatelju da bi joga, ceđeni sokovi ili bilo šta drugo mogli da spreče ovu bolest.

Rak nije ista bolest kod svih

Postoji mnogo različitih vrsta raka dojke. Neki se brže, a drugi sporije razvijaju. Lečenje je nekada teže i komplikovanije. Verovatno nećete znati tačno koju vrstu raka dojke ima vaš prijatelj ili član porodice, možda ni sama pacijentinja to neće znati. Ne govorite: „Moja prijateljica je imala rak dojke i bilo je užasno“ ili „Moja tetka je to lako prošla“. Svaki slučaj je drugačiji i ljudi različito reaguju na lečenje.

Postoji mnogo različitih vrsta raka dojke. Neki se brže, a drugi sporije razvijaju Foto: Shutterstock

Razumite ako kažu „ne“

Osobe koje prolaze kroz lečenje ili se oporavljaju od operacije imaju ograničenu količinu energije i moraju pažljivo da je koriste. Ponekad moraju da odbiju poziv ili otkažu planove. To ne znači da vas izbegavaju, njihovom telu je verovatno potreban odmor i oporavak. Dogovorite novi susret za dan kada se budu osećali bolje.

Ljudima je potreban predah od raka

Ako je vaš prijatelj spreman da ode na ručak ili kafu, poslednje što verovatno želi jeste da stalno razgovara o svojoj bolesti. On je mnogo više od svoje bolesti. Pokušajte da razgovor usmerite na svakodnevne teme - decu, nedavni odmor ili televizijsku seriju koju oboje volite. Ako želi da razgovara o raku, sam će započeti tu temu.

Delovanje lekova

Mnoge osobe sa rakom dojke moraju da uzimaju lekove pet do deset godina kako bi smanjile rizik od povratka bolest vrati. Ti lekovi mogu imati neprijatne neželjene efekte, poput bolova u kostima i zglobovima, promena raspoloženja i umora. Lekari često propisuju i dodatne lekove, poput antidepresiva i lekova protiv bolova, kako bi ublažili navedene tegobe. Imajte na umu da se vaša voljena osoba možda neće brzo vratiti na ono kako je izgledala i funkcionisala pre bolesti.

Ako je vaš prijatelj spreman da ode na ručak ili kafu, poslednje što verovatno želi jeste da stalno razgovara o svojoj bolesti. Foto: Shutterstock

„Nastaviti dalje“ nije uvek lako

Lečenje je završeno i nema znakova bolesti. To je sjajna vest, ali neke osobe i dalje prolaze kroz proces psihičkog oporavka. Osoba može da ima znake posttraumatskog stresa, poput problema sa spavanjem ili iznenadnih napada plača. Možda će stalno proveravati da li ima novih kvržica ili promena. Umesto da joj kažete da se „vrati u normalu“, ohrabrite je da razgovara sa lekarom. Lekovi, terapija i drugi oblici pomoći mogu biti korisni.

Sitnice mnogo znače