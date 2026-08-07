Žene su, bez obzira na broj faktora rizika, u proseku duže živele bez demencije nego muškarci

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Održavanje normalnog krvnog pritiska, izbegavanje pušenja i odsustvo dijabetesa u srednjem životnom dobu povezani su sa gotovo 13 dodatnih godina života bez demencije, pokazalo je veliko američko istraživanje objavljeno u časopisu Neurology Open Access.

Naučnici sa Univerziteta Njujork analizirali su podatke 12.409 osoba, prosečne starosti 56 godina, koje na početku istraživanja nisu imale demenciju. Učesnici su bili deo dugogodišnje studije ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities), jedne od najvećih studija koja prati uticaj faktora rizika za bolesti krvnih sudova na zdravlje stanovništva. Ispitanici su praćeni u proseku 26 godina, što je istraživačima omogućilo da procene kako navike i zdravstveno stanje u srednjem dobu utiču na rizik od razvoja demencije u starosti.

Šta je donela studija?

Tokom praćenja, kod 3.008 učesnika razvila se demencija, dok je 5.238 umrlo, a da bolest nije dobilo. Rezultati su pokazali da su osobe koje u srednjem životnom dobu nisu imale nijedan od tri glavna faktora rizika - visok krvni pritisak, dijabetes i pušenje - u proseku živele 30 godina bez demencije od početka praćenja. Kod onih koji su imali sva tri faktora rizika taj period iznosio je 17 godina, odnosno gotovo 13 godina manje. Žene su, bez obzira na broj faktora rizika, u proseku duže živele bez demencije nego muškarci.

Zdravlje krvnih sudova zavisi od više faktora, među kojima važnu ulogu imaju ishrana i redovne zdravstvene kontrole Foto: Shutterstock

- Pronalaženje načina da se odloži pojava demencije izuzetno je važno, jer procene pokazuju da je u Sjedinjenim Državama čak 42 odsto ljudi starijih od 55 godina u riziku da tokom života razvije ovu bolest - rekao je rukovodilac istraživanja prof. dr Josef Koreš.