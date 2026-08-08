Jedan od najvećih dokaza da je u pitanju anksioznost jeste to što stalno menja temu

Slušaj vest

Anksioznost ume da bude veoma ubedljiva. Čak i kada jedan strah prođe, olakšanje ponekad kratko traje jer se ubrzo pojavljuje novi razlog za brigu. Upravo to stalno premeštanje pažnje sa jedne potencijalne opasnosti na drugu može da bude deo obrasca anksioznosti, objašnjava Danijela Mladenović, master okupacioni terapeut, autorka knjige "Kako preživeti anksioznost i živeti smislen život", koja i sama ima iskustvo života sa anksioznošću.

- Jedan od najvećih dokaza da je u pitanju anksioznost jeste to što stalno menja temu. Ali svaki put uspe da nas ubedi da je baš ova nova tema ona prava. Nekad je to srce. Nekad gušenje. Onda neizlečiva bolest. Zatim psihoza. Pa depresija. Odnosi. Pa smisao života. I svaki put deluje kao da je sve prethodno bilo bezazleno, a da je ovo sada ono što konačno treba ozbiljno shvatiti - objašnjava Mladenović.

Kako kaže, ako anksioznost više ne uspeva da nas uplaši telesnim senzacijama, pažnja može da se prebaci na misli, a zatim na osećanja. Tema se promeni, ali mehanizam ostane isti.

Zašto se tema stalno menja?

Kako objašnjava Danijela Mladenović, anksioznost nije usmerena na određenu temu, već na to da nas zaštiti. Naš mozak je naučio da je opasnost nešto što mora da predvidi, proveri i reši unapred.

Naučnici smatraju da se ne nasleđuje sama anksioznost, već određene osobine koje mogu da povećaju osetljivost na stres Foto: Shutterstock

- Svaki put kada zastanemo da analiziramo simptome i senzacije koje nam šalje, um dobije potvrdu da je alarm opravdano zazvonio. Zato sledeći put zvoni još glasnije, jer misli da nas tako čuva. I upravo tu mnogi prave grešku - počnu da proučavaju novu temu, traže novo objašnjenje, novi pregled, novu potvrdu.

Problem nije u novoj misli, simptomu, niti u osećaju. Problem nastaje onog trenutka kada poverujemo da svaki od njih mora biti shvaćen ozbiljno i rešen pre nego što nastavimo da živimo.