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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Bipolarni poremećaj ne menja samo raspoloženje – on utiče na način na koji mislite, osećate i živite svaki dan

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Promena godišnjih doba može uticati na raspoloženje i nivo energije, a kod osoba sa bipolarnim poremećajem sezonske promene ponekad mogu biti okidač za manične ili depresivne epizode.

Za portal OnlyMyHealth o vezi između promene godišnjih doba i bipolarnog poremećaja govorili su dr Šaradi C., konsultant psihijatrije i dr Murali Krishna, gostujući konsultant za psihijatriju i savetodavne usluge u Bangaloru.

Može li promena godišnjih doba izazvati promene raspoloženja?

Dr Šaradi objašnjava da sezonske promene zaista mogu uticati na raspoloženje kod nekih osoba sa bipolarnim poremećajem. Promene u količini dnevne svetlosti, obrascima spavanja, svakodnevnim navikama i nivou aktivnosti mogu poremetiti biološki sat i uticati na regulaciju raspoloženja.

Promena godišnjih doba može uticati na raspoloženje i nivo energije, a kod osoba sa bipolarnim poremećajem Foto: Shutterstock

Dr Krishna dodaje da promene temperature, svetlosti i dnevne rutine mogu uticati na cirkadijalni ritam, odnosno unutrašnji biološki sat organizma. Kod osetljivih osoba to može doprineti pojavi epizoda poremećaja raspoloženja.

Prema njegovim rečima, duži dani tokom proleća i ranog leta kod nekih osoba mogu biti povezani sa pojavom hipomanije ili manije, dok kraći dani tokom jeseni i zime mogu povećati rizik od depresivnih simptoma.

Kako ublažiti uticaj sezonskih promena?

Stručnjaci savetuju održavanje stabilne dnevne rutine, posebno kada je reč o spavanju. Odlazak na spavanje i buđenje u približno isto vreme svakog dana može pomoći u održavanju stabilnog cirkadijalnog ritma.

Važni su i redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana i upravljanje stresom, dok bi upotrebu alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci trebalo ograničiti.

Osobe sa bipolarnim poremećajem trebalo bi da obrate pažnju na rane promene, poput poremećaja sna, naglog porasta energije, razdražljivosti, neuobičajeno dobrog raspoloženja ili povlačenja iz svakodnevnih aktivnosti. Vođenje dnevnika raspoloženja može pomoći da se uoče obrasci koji se ponavljaju u određenom delu godine.

Važno je i redovno uzimanje propisane terapije i odlazak na kontrole, naročito u periodima godine kada su se ranije javljale epizode promena raspoloženja. Porodica takođe može pomoći tako što će na vreme uočiti promene u ponašanju i podstaći osobu da potraži stručnu pomoć.

Ako se primete izražene promene raspoloženja, značajno smanjenje potrebe za snom, nagli porast energije ili simptomi depresije, važno je što pre razgovarati sa psihijatrom. Pravovremena reakcija može pomoći da se spreči razvoj ozbiljnije epizode.

Depresija je poremećaj raspoloženja koji se odlikuje dugotrajnom tugom, gubitkom interesovanja i energije, uz promene sna, apetita i svakodnevnog funkcionisanja Foto: Shutterstock

Šta pokazuju istraživanja?

Studija iz 2025. godine, objavljena u Evropskom časopisu za psihijatriju, ukazuje na povezanost promena godišnjih doba i epizoda poremećaja raspoloženja kod osoba sa bipolarnim poremećajem.

Jedan od mogućih razloga je promena izloženosti dnevnoj svetlosti, koja može uticati na cirkadijalni ritam i ravnotežu hormona poput melatonina i kortizola. Promene svetlosti utiču i na neurotransmitere, uključujući serotonin i dopamin, koji imaju važnu ulogu u regulaciji raspoloženja i energije.

Kod nekih ljudi genetske karakteristike mogu dodatno povećati osetljivost na promene svetlosti i poremećaje cirkadijalnog ritma. Zbog toga sezonske promene kod pojedinih osoba mogu imati izraženiji uticaj nego kod drugih.