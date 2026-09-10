Ako posegneš za nečim, neka to bude razgovor: Pokrenuta kampanja za prevenciju suicida u Srbiji
Na Međunarodni dan prevencije samoubistva, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Centar za emotivnu podršku i prevenciju samoubistva SRCE, pokrenuli su kampanju "Ako posegneš za nečim, neka to bude razgovor".
Kampanja je usmerena na smanjenje stigme povezane sa mentalnim zdravljem i ohrabrivanje ljudi da o svojim osećanjima razgovaraju i na vreme potraže podršku kada se suočavaju sa psihološkim teškoćama.
U okviru obeležavanja Dana prevencije samoubistva, volonteri Centra SRCE u Novom Sadu tokom dana razgovaraju sa građanima i građankama i dele informativni letak koji razotkriva najčešće mitove o samoubistvu, pruža korisne informacije o tome kako prepoznati da je nekome potrebna podrška, kako započeti razgovor i kome se obratiti za pomoć.
U fokusu kampanje su muškarci, jer oni čine preko 70% osoba koje u Srbiji izgube život usled suicida, a nametnuta društvena očekivanja, poput onih da budu snažni i da probleme rešavaju sami, često im otežavaju da nekome kažu kako se osećaju i da se obrate za pomoć.
Ako je Vama ili nekome iz Vašeg okruženja potrebna podrška, važno je obratiti se osobi od poverenja ili stručnom licu.
Centar SRCE - svakog dana od 14 do 23 časa
Telefon: 0800 300 303 – besplatan broj
Mejl: vanja@centarsrce.org
Čet na sajtu: www.centarsrce.org
Nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistava dostupna 24 sata:
0800 309 309 (besplatan broj)
Hitne službe:
192 – policija
194 – hitna pomoć
- Osnovna poruka kampanje je da psihološka kriza nije znak slabosti, već stanje u kojem je potrebna podrška. Prevencija nije samo pitanje reagovanja kada kriza nastupi, već i stvaranja sistema i društvenog okruženja u kojem je moguće na vreme prepoznati da je nekome potrebna pomoć - ističe Maja Đundić Branković, rukovoditeljka Sektora za rodnu ravnopravnost u UNDP-u.
Pored osoba koje prolaze kroz psihološku krizu, kampanja se obraća i njihovom okruženju - prijateljima, partnerima, članovima porodice, kolegama, nastavnicima i drugim osobama koje mogu imati važnu ulogu u pružanju podrške osobi koja prolazi kroz težak period i psihičku krizu.
- Važno je da razgovor o mentalnom zdravlju postane prirodan deo naših svakodnevnih odnosa. Kada nekoga pitamo kako je i spremni smo da saslušamo odgovor, pokazujemo mu da nije sam i da je u redu potražiti podršku - poručuje psihološkinja iz Centra SRCE Tanja Bokun.
U okviru kampanje će na autobuskim stajalištima i drugim javnim prostorima na otvorenom u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Čačku biti postavljeni posteri sa osnovnom porukom kampanje, kako bi informacije o dostupnoj podršci došle do što većeg broja građana i građanki.
Takođe, tokom 11. Festivala mentalnog zdravlja (od 10. do 20. oktobra 2026.godine), UNDP i Centar SRCE će u Novom Sadu održati interaktivnu radionicu o samoubistvu i posebnim rizicima koje nosi pristup vatrenom oružju, o preprekama u traženju psihološke pomoći, o tome kako razgovarati o mentalnom zdravlju bez stigmatizacije i kako različiti akteri mogu doprineti stvaranju podržavajućeg okruženja za osobe u krizi.
Muškarci su posebno ugroženi
Samoubistvo je ozbiljan globalni javnozdravstveni problem. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, u svetu preko 720.000 ljudi svake godine umre usled samoubistva.
Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je u 2025. godini u Srbiji registrovano 556 samoubistava, od čega 428 muškaraca i 128 žena. Statistički trendovi za našu zemlju ukazuju na činjenicu da muškarci u mnogo više slučajeva počine samoubistvo u odnosu na žene, naročito muškarci stariji od četrdeset godina.
Poseban rizik za muškarce povezan je sa kombinacijom faktora kao što su teže traženje pomoći i kasnije uključivanje u sistem podrške, kao i štetna očekivanja povezana sa tradicionalnim muškim ulogama i izražavanjem emocija. Dodatni rizik predstavlja pristup vatrenom oružju, što višestruko povećava mogućnost fatalnog ishoda.
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