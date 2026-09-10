Posteri sa porukom kampanje biće postavljeni na javnim mestima u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Čačku

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Na Međunarodni dan prevencije samoubistva, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Centar za emotivnu podršku i prevenciju samoubistva SRCE, pokrenuli su kampanju "Ako posegneš za nečim, neka to bude razgovor".

Kampanja je usmerena na smanjenje stigme povezane sa mentalnim zdravljem i ohrabrivanje ljudi da o svojim osećanjima razgovaraju i na vreme potraže podršku kada se suočavaju sa psihološkim teškoćama.

U okviru obeležavanja Dana prevencije samoubistva, volonteri Centra SRCE u Novom Sadu tokom dana razgovaraju sa građanima i građankama i dele informativni letak koji razotkriva najčešće mitove o samoubistvu, pruža korisne informacije o tome kako prepoznati da je nekome potrebna podrška, kako započeti razgovor i kome se obratiti za pomoć.

"Ako posegneš za nečim, neka to bude razgovor" Foto: Foto UNDP

U fokusu kampanje su muškarci, jer oni čine preko 70% osoba koje u Srbiji izgube život usled suicida, a nametnuta društvena očekivanja, poput onih da budu snažni i da probleme rešavaju sami, često im otežavaju da nekome kažu kako se osećaju i da se obrate za pomoć.

Gde potražiti podršku? Ako je Vama ili nekome iz Vašeg okruženja potrebna podrška, važno je obratiti se osobi od poverenja ili stručnom licu. Centar SRCE - svakog dana od 14 do 23 časa

Telefon: 0800 300 303 – besplatan broj

Mejl: vanja@centarsrce.org

Čet na sajtu: www.centarsrce.org Nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistava dostupna 24 sata: 0800 309 309 (besplatan broj) Hitne službe: 192 – policija

194 – hitna pomoć

- Osnovna poruka kampanje je da psihološka kriza nije znak slabosti, već stanje u kojem je potrebna podrška. Prevencija nije samo pitanje reagovanja kada kriza nastupi, već i stvaranja sistema i društvenog okruženja u kojem je moguće na vreme prepoznati da je nekome potrebna pomoć - ističe Maja Đundić Branković, rukovoditeljka Sektora za rodnu ravnopravnost u UNDP-u.

Pored osoba koje prolaze kroz psihološku krizu, kampanja se obraća i njihovom okruženju - prijateljima, partnerima, članovima porodice, kolegama, nastavnicima i drugim osobama koje mogu imati važnu ulogu u pružanju podrške osobi koja prolazi kroz težak period i psihičku krizu.

Posteri sa porukom kampanje biće postavljeni na javnim mestima u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Čačku Foto: Foto UNDP

- Važno je da razgovor o mentalnom zdravlju postane prirodan deo naših svakodnevnih odnosa. Kada nekoga pitamo kako je i spremni smo da saslušamo odgovor, pokazujemo mu da nije sam i da je u redu potražiti podršku - poručuje psihološkinja iz Centra SRCE Tanja Bokun.

U okviru kampanje će na autobuskim stajalištima i drugim javnim prostorima na otvorenom u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Čačku biti postavljeni posteri sa osnovnom porukom kampanje, kako bi informacije o dostupnoj podršci došle do što većeg broja građana i građanki.

Takođe, tokom 11. Festivala mentalnog zdravlja (od 10. do 20. oktobra 2026.godine), UNDP i Centar SRCE će u Novom Sadu održati interaktivnu radionicu o samoubistvu i posebnim rizicima koje nosi pristup vatrenom oružju, o preprekama u traženju psihološke pomoći, o tome kako razgovarati o mentalnom zdravlju bez stigmatizacije i kako različiti akteri mogu doprineti stvaranju podržavajućeg okruženja za osobe u krizi.

Pored osoba koje prolaze kroz psihološku krizu, kampanja se obraća i njihovom okruženju Foto: Foto UNDP

Muškarci su posebno ugroženi

Samoubistvo je ozbiljan globalni javnozdravstveni problem. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, u svetu preko 720.000 ljudi svake godine umre usled samoubistva.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je u 2025. godini u Srbiji registrovano 556 samoubistava, od čega 428 muškaraca i 128 žena. Statistički trendovi za našu zemlju ukazuju na činjenicu da muškarci u mnogo više slučajeva počine samoubistvo u odnosu na žene, naročito muškarci stariji od četrdeset godina.