Usamljenost teže pogađa muškarce: Velika studija otkrila posledice koje se mere godinama
Usamljenost nije isto što i biti sam, a njene posledice po zdravlje mogle bi da budu veće nego što se mislilo. Novo veliko istraživanje pokazalo je da su usamljenost i socijalna izolacija povezane sa manjim brojem godina života bez ozbiljnih fizičkih i mentalnih bolesti, pri čemu je najveća razlika zabeležena kod mentalnog zdravlja muškaraca.
U opservacionoj studiji Univerziteta Tulejn, objavljenoj u časopisu Nature Communications, analizirani su podaci 277.489 ljudi od 40 do 69 godina. Na početku istraživanja nisu imali dijabetes, bolesti srca i pluća, demenciju, rak, depresiju ni anksioznost.
Istraživači su posebno razlikovali socijalnu izolaciju od usamljenosti. Socijalna izolacija odnosi se na učestalost i obim kontakata sa drugim ljudima, dok usamljenost opisuje koliko je čovek zadovoljan kvalitetom tih odnosa. Zbog toga neko može često da bude okružen ljudima, a da se ipak oseća usamljeno.
Šta je donelo istraživanje?
Najveće razlike u godinama života bez bolesti zabeležene su kod ljudi koji su bili i usamljeni i socijalno izolovani. Kada je reč o fizičkom zdravlju, žene iz ove grupe imale su 2,4 godine, a muškarci 1,7 godina manje života bez bolesti u odnosu na ljude koji nisu bili ni usamljeni ni socijalno izolovani.
Razlika je bila još izraženija kod mentalnog zdravlja. Žene su imale oko 3,7 godina manje života bez mentalnih poremećaja, a muškarci čak 5,8 godina manje.
- U celini, istraživanje je pokazalo da socijalna izolacija i usamljenost mogu značajno da utiču na očekivani broj godina života bez bolesti, i fizičkih i mentalnih - kaže profesor Lu Ći.
Zanimljivo je da su zdrava ishrana, fizička aktivnost, dovoljno sna i izostanak pušenja ublažili deo povezanosti socijalne izolacije sa kraćim životom bez bolesti, ali isto nije utvrđeno kod usamljenosti.
Autori naglašavaju da je istraživanje opservaciono, pa rezultati ne dokazuju da usamljenost ili socijalna izolacija direktno uzrokuju bolesti. Ipak, ukazuju na snažnu povezanost kvaliteta društvenih odnosa sa godinama života provedenim bez ozbiljnih zdravstvenih problema.
Izvor: Scitechdaily.com/Zdravlje.kurir.rs