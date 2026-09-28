Usamljenost i socijalna izolacija povezane su sa manjim brojem godina života bez ozbiljnih bolesti

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Usamljenost nije isto što i biti sam, a njene posledice po zdravlje mogle bi da budu veće nego što se mislilo. Novo veliko istraživanje pokazalo je da su usamljenost i socijalna izolacija povezane sa manjim brojem godina života bez ozbiljnih fizičkih i mentalnih bolesti, pri čemu je najveća razlika zabeležena kod mentalnog zdravlja muškaraca.

U opservacionoj studiji Univerziteta Tulejn, objavljenoj u časopisu Nature Communications, analizirani su podaci 277.489 ljudi od 40 do 69 godina. Na početku istraživanja nisu imali dijabetes, bolesti srca i pluća, demenciju, rak, depresiju ni anksioznost.

Istraživači su posebno razlikovali socijalnu izolaciju od usamljenosti. Socijalna izolacija odnosi se na učestalost i obim kontakata sa drugim ljudima, dok usamljenost opisuje koliko je čovek zadovoljan kvalitetom tih odnosa. Zbog toga neko može često da bude okružen ljudima, a da se ipak oseća usamljeno.

Šta je donelo istraživanje?

Najveće razlike u godinama života bez bolesti zabeležene su kod ljudi koji su bili i usamljeni i socijalno izolovani. Kada je reč o fizičkom zdravlju, žene iz ove grupe imale su 2,4 godine, a muškarci 1,7 godina manje života bez bolesti u odnosu na ljude koji nisu bili ni usamljeni ni socijalno izolovani.

Žene koje su i usamljene i socijalno izolovane gube više godina života bez fizičkih bolesti nego muškarci Foto: Shutterstock

Razlika je bila još izraženija kod mentalnog zdravlja. Žene su imale oko 3,7 godina manje života bez mentalnih poremećaja, a muškarci čak 5,8 godina manje.

- U celini, istraživanje je pokazalo da socijalna izolacija i usamljenost mogu značajno da utiču na očekivani broj godina života bez bolesti, i fizičkih i mentalnih - kaže profesor Lu Ći.

Zanimljivo je da su zdrava ishrana, fizička aktivnost, dovoljno sna i izostanak pušenja ublažili deo povezanosti socijalne izolacije sa kraćim životom bez bolesti, ali isto nije utvrđeno kod usamljenosti.