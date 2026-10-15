Kako da umirite anksioznost pred spavanje? Isprobajte tehniku 4-7-8
Čak i posle relativno mirnog dana, dešava se da misli počnu da naviru upravo kada legnemo u krevet. Umesto sna, dolaze zabrinutost, preispitivanja i razmišljanja o problemima koje u tom trenutku ne možemo da rešimo. Psiholog dr Suzan Albers sa Klivlend klinike objašnjava zašto se anksioznost često pojačava noću i šta može da pomogne da se umirimo.
- Kada se uveče oslobodimo svakodnevnih obaveza, mozak počinje da obrađuje ono za šta ranije nije bilo vremena, pa u prvi plan dolaze brige koje smo potiskivali. Pošto više nema drugih zahteva koji nam odvlače pažnju, te misli postaju sve nametljivije i izraženije - objašnjava dr Albers.
Hronični stres dodatno otežava uspavljivanje, dok loš san povećava osetljivost na anksioznost narednog dana. Tako nastaje začarani krug u kojem se brige i nesanica međusobno pojačavaju, naglašava psiholog.
Pola sata za smirivanje pre spavanja
Redovna fizička aktivnost, ustaljeno vreme obroka i odlaska na spavanje pomažu u regulaciji biološkog ritma. Ipak, posebno je važno da između dnevnih aktivnosti i odlaska u krevet postoji period opuštanja.
- Ne možete da očekujete da iz pune brzine odjednom stanete. Poslednjih 30 minuta pre spavanja posvetite mirnim aktivnostima, poput čitanja, tople kupke, laganog istezanja ili zapisivanja misli - savetuje psiholog i dodaje da je važno i da telefon odložite pre odlaska u krevet.
- Čitanje uznemirujućih vesti i beskonačno pregledanje društvenih mreža mogu dodatno da podstaknu anksioznost, dok svetlost ekrana otežava uspavljivanje.
Ako se probudite uznemireni, dr Albers savetuje da zapišete ono što vas muči. Tako možete lakše da se distancirate od briga, umesto da ih neprestano ponavljate u mislima.
- Pomažu i tiha, opuštajuća muzika ili vežbe disanja. Ako san nikako ne dolazi, bolje je da nakratko ustanete i bavite se nekom mirnom aktivnošću nego da ostanete u krevetu i sve više se nervirate.
Tehnika disanja 4-7-8
Za smirivanje pred spavanje psiholog preporučuje tehniku disanja 4-7-8:
- Udahnite kroz nos brojeći do četiri.
- Zadržite dah brojeći do sedam.
- Polako izdahnite kroz usta brojeći do osam.
- Ponovite ciklus četiri puta, bez forsiranja disanja.
- Usporeno disanje može da pomogne telu da se opusti i olakša uspavljivanje. Ako se noćna anksioznost i problemi sa spavanjem uporno ponavljaju, potrebno je potražiti pomoć lekara ili psihoterapeuta kako bi se utvrdio njihov uzrok - poručuje dr Albers .
Izvor: Health.clevelandclinic.org/Zdravlje.kurir.rs