Ako se probudite uznemireni, dr Albers savetuje da zapišete ono što vas muči. Tako možete lakše da se distancirate od briga, umesto da ih neprestano ponavljate u mislima.

- Pomažu i tiha, opuštajuća muzika ili vežbe disanja. Ako san nikako ne dolazi, bolje je da nakratko ustanete i bavite se nekom mirnom aktivnošću nego da ostanete u krevetu i sve više se nervirate.