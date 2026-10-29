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Nakon decenija proučavanja sreće, istraživači su izdvojili nekoliko faktora koji najviše doprinose dugoročnom blagostanju. Među najvažnijima su kvalitetni odnosi sa drugim ljudima, smislene aktivnosti i svakodnevne navike koje podstiču pozitivne emocije.

Do ovih zaključaka došlo se kroz diskusiju 13 međunarodnih stručnjaka sa ukupno 600 godina istraživačkog iskustva. Njihovi nalazi predstavljeni su u radu objavljenom u časopisu Journal of Happiness Studies.

Pet ključnih lekcija iz istraživanja sreće

  • Kvalitetni odnosi su važni za sreću. Provođenje vremena sa porodicom, prijateljima i ljudima na koje možete da se oslonite povezano je sa većim blagostanjem.
  • Više novca ne znači nužno više sreće. Finansijska sigurnost doprinosi kvalitetu života, ali dodatni prihod ima manji uticaj kada su osnovne potrebe zadovoljene.
  • Smislene aktivnosti doprinose zadovoljstvu. Posao i druge aktivnosti mogu da pruže osećaj svrhe kada su u skladu sa ličnim vrednostima.
  • Svakodnevne navike mogu da pomognu.Zahvalnost, volontiranje, uživanje u pozitivnim iskustvima i negovanje društvenih veza neke su od strategija koje istraživači izdvajaju.
  • Sreća ne znači odsustvo negativnih emocija. Dugoročno blagostanje podrazumeva i sposobnost suočavanja sa stresom i životnim teškoćama.
žena u rukama drži zelenog smajlija
Kvalitetni odnosi, osećaj svrhe i svakodnevne navike važni su faktori dugoročne sreće i zadovoljstva životom Foto: Shutterstock

Zašto su odnosi toliko važni?

- Sreća proizilazi iz simfonije faktora, ali ako bih morala da odredim jednu tajnu sreće, odnosi sa drugim ljudima bi to mogli biti - kaže Lara Aknin, profesorka socijalne psihologije na Univerzitetu Sajmon Frejzer.

Prema njenim rečima, društvene veze spadaju među najpouzdanije pokazatelje blagostanja. Čak i jedna osoba na koju možete da se oslonite može imati veliki značaj, dok pripadnost različitim zajednicama dodatno doprinosi osećaju povezanosti.

Možemo li sami da utičemo na svoju sreću?

Genetika i životne okolnosti utiču na to koliko smo srećni, ali blagostanje nije nepromenljivo. Važno je i kako reagujemo na izazove i koje navike razvijamo.

Istraživači ističu da praktikovanje zahvalnosti, meditacija i pomaganje drugima mogu da budu korisni načini za negovanje pozitivnijeg pogleda na život. Ipak, sreća ne podrazumeva stalno dobro raspoloženje, već i sposobnost prilagođavanja teškim okolnostima.

Sreća može da koristi i drugima

Istraživanja ukazuju na povezanost između ličnog blagostanja i veće spremnosti da pomognemo drugima. Kada se osećamo dobro, lakše možemo da se posvetimo ljudima koje volimo i zajednici kojoj pripadamo.

penzioneri
Redovno kretanje, dobra ishrana i aktivan društveni život mogu značajno doprineti očuvanju zdravlja i samostalnosti u starosti Foto: Shutterstock

Aknin naglašava da velikodušnost može da koristi i onima koji pružaju pomoć i onima koji je primaju, jer jača odnose i osećaj povezanosti.

Izvor: scitechdaily.com/Zdravlje.Kurir.rs 

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