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Kvalitetni odnosi, smislene aktivnosti i svakodnevne navike imaju važnu ulogu u osećaju sreće i dugoročnom zadovoljstvu životom

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Nakon decenija proučavanja sreće, istraživači su izdvojili nekoliko faktora koji najviše doprinose dugoročnom blagostanju. Među najvažnijima su kvalitetni odnosi sa drugim ljudima, smislene aktivnosti i svakodnevne navike koje podstiču pozitivne emocije.

Do ovih zaključaka došlo se kroz diskusiju 13 međunarodnih stručnjaka sa ukupno 600 godina istraživačkog iskustva. Njihovi nalazi predstavljeni su u radu objavljenom u časopisu Journal of Happiness Studies.

Pet ključnih lekcija iz istraživanja sreće Kvalitetni odnosi su važni za sreću. Provođenje vremena sa porodicom, prijateljima i ljudima na koje možete da se oslonite povezano je sa većim blagostanjem.

Provođenje vremena sa porodicom, prijateljima i ljudima na koje možete da se oslonite povezano je sa većim blagostanjem. Više novca ne znači nužno više sreće. Finansijska sigurnost doprinosi kvalitetu života, ali dodatni prihod ima manji uticaj kada su osnovne potrebe zadovoljene.

Finansijska sigurnost doprinosi kvalitetu života, ali dodatni prihod ima manji uticaj kada su osnovne potrebe zadovoljene. Smislene aktivnosti doprinose zadovoljstvu. Posao i druge aktivnosti mogu da pruže osećaj svrhe kada su u skladu sa ličnim vrednostima.

Posao i druge aktivnosti mogu da pruže osećaj svrhe kada su u skladu sa ličnim vrednostima. Svakodnevne navike mogu da pomognu. Zahvalnost, volontiranje, uživanje u pozitivnim iskustvima i negovanje društvenih veza neke su od strategija koje istraživači izdvajaju.

Zahvalnost, volontiranje, uživanje u pozitivnim iskustvima i negovanje društvenih veza neke su od strategija koje istraživači izdvajaju. Sreća ne znači odsustvo negativnih emocija. Dugoročno blagostanje podrazumeva i sposobnost suočavanja sa stresom i životnim teškoćama.

Kvalitetni odnosi, osećaj svrhe i svakodnevne navike važni su faktori dugoročne sreće i zadovoljstva životom Foto: Shutterstock

Zašto su odnosi toliko važni?

- Sreća proizilazi iz simfonije faktora, ali ako bih morala da odredim jednu tajnu sreće, odnosi sa drugim ljudima bi to mogli biti - kaže Lara Aknin, profesorka socijalne psihologije na Univerzitetu Sajmon Frejzer.

Prema njenim rečima, društvene veze spadaju među najpouzdanije pokazatelje blagostanja. Čak i jedna osoba na koju možete da se oslonite može imati veliki značaj, dok pripadnost različitim zajednicama dodatno doprinosi osećaju povezanosti.

Možemo li sami da utičemo na svoju sreću?

Genetika i životne okolnosti utiču na to koliko smo srećni, ali blagostanje nije nepromenljivo. Važno je i kako reagujemo na izazove i koje navike razvijamo.

Istraživači ističu da praktikovanje zahvalnosti, meditacija i pomaganje drugima mogu da budu korisni načini za negovanje pozitivnijeg pogleda na život. Ipak, sreća ne podrazumeva stalno dobro raspoloženje, već i sposobnost prilagođavanja teškim okolnostima.

Sreća može da koristi i drugima

Istraživanja ukazuju na povezanost između ličnog blagostanja i veće spremnosti da pomognemo drugima. Kada se osećamo dobro, lakše možemo da se posvetimo ljudima koje volimo i zajednici kojoj pripadamo.

Redovno kretanje, dobra ishrana i aktivan društveni život mogu značajno doprineti očuvanju zdravlja i samostalnosti u starosti Foto: Shutterstock