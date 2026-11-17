DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Paraliza sna nastaje kada se svest vrati pre nego što telo izađe iz REM faze spavanja, zbog čega osoba privremeno ne može da se pomera, govori, a ponekad ima i osećaj nečijeg prisustva u sobi

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Zašto možemo osetiti nečije prisustvo u sobi tokom paralize sna? Ejmi Fleming iz Gardijana razgovarala je sa neuronaučnikom Balandom Džalalom, koji istražuje zašto se takva iskustva čine toliko stvarnim.

Prepoznajete obrise svoje sobe. Pokušavate da se okrenete ili pozovete osobu koja spava pored vas, ali ne možete da pomerite ruku niti da izgovorite reč. Možda ćete osetiti da neko stoji pored kreveta ili pritisak na grudima. Kada ponovo možete da se pomerite, teško je poverovati da je sve trajalo samo nekoliko sekundi ili minuta.

Ovako može izgledati paraliza sna, prolazna epizoda koja se javlja nakon buđenja ili dok tonete u san. Ponekad je to samo osećaj da vaše telo ne reaguje, a ponekad je praćen veoma uverljivim vizijama ili osećajem nečijeg prisustva. Sama epizoda je obično bezopasna, ali strah može da potraje i nakon što ponovo možete da govorite i krećete se.

Paraliza sna je prolazna epizoda koja se javlja nakon buđenja ili dok tonete u san Foto: Shutterstock

Kada se svest vrati pre pokreta

Tokom REM faze sna, kada često sanjate, mozak privremeno potiskuje aktivnost većine mišića kojima svesno upravljate. Ovaj fenomen, poznat kao mišićna atonija, sprečava nas da izvodite pokrete iz snova. Kod paralize sna, svest i sposobnost kretanja nakratko se razdvajaju. Možda ste svesni svoje okoline dok su mišići ruku i nogu i dalje pod uticajem REM faze sna. Čak i ako osećate stezanje u grudima, tokom tipične epizode i dalje možete da dišete.

Zašto se čini kao da je neko u sobi?

Novinarka Gardijana Ejmi Fleming razgovarala je sa neuronaučnikom Balandom Džalalom, koji istražuje zašto se takva iskustva čine toliko stvarnim.

- Granica između sveta snova i budnog sveta veoma je zamagljena - kaže Džalal.

Njegova hipoteza je da mozak, suočen sa osećajem nepokretnosti i straha, pokušava da pronađe objašnjenje za ono što se dešava. Osećaj da vas neko grli ili da neko stoji pored kreveta može biti deo ovog iskustva.

Upravo poznata okolina razlikuje ovo iskustvo od običnog sećanja na ružan san. Prepoznajete svoju sobu i doživljavate prizor ili osećaj nečijeg prisustva kao da se dešava upravo tu. Za neke je najstrašnija sama nemogućnost da pozovu pomoć. Drugima osećaj da je neko bio tu ostaje u sećanju.

Tokom REM faze sna mozak privremeno blokira pokrete mišića, a kod paralize sna svest se budi pre nego što se ta blokada povuče Foto: Shutterstock

Kada se epizode ponavljaju

Paraliza sna češća je kada ne spavate dovoljno ili vam je ritam spavanja poremećen, na primer zbog rada u smenama ili putovanja kroz različite vremenske zone. Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) savetuje da dovoljno spavate, odlazite u krevet i budite se približno u isto vreme i izbegavate kofein i alkohol neposredno pre spavanja. Ako se epizode obično javljaju dok ležite na leđima, možete pokušati da spavate na boku.