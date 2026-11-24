Ne osećate ni tugu ni sreću: Ovo može biti manje poznat znak depresije
- Emocionalna utrnulost, praznina i gubitak interesovanja mogu biti manje očigledni znaci depresije, čak i bez izražene tuge.
- Stručnjaci navode da slične tegobe mogu izazvati i sagorevanje, anksioznost, trauma, problemi sa snom, lekovi, alkohol ili zdravstveni poremećaji.
- Ako stanje traje duže od dve nedelje i remeti svakodnevno funkcionisanje, preporučuju se razgovor sa stručnjakom i psihoterapija.
Niste tužni, ali se ne osećate ni srećno. Emocionalna utrnulost, osećaj praznine i gubitak interesovanja za svakodnevne aktivnosti mogu biti manje očigledni znaci depresije.
Depresija se ne manifestuje uvek kroz tugu i loše raspoloženje. Kod nekih ljudi javlja se osećaj emocionalne udaljenosti, monotonije i nemogućnosti uživanja u aktivnostima koje su nekada pričinjavale zadovoljstvo.
Možete li imati depresiju, a da se ne osećate tužno?
Depresija ne podrazumeva uvek vidljivu tugu. Ponekad se ispoljava kao emocionalna utrnulost ili ravnodušnost.
Dr Murali Krišna, gostujući konsultant Službe za psihijatriju i savetovanje u bolnici Aster RV u Bangaloru, objašnjava da se kod nekih osoba emocije potiskuju, umesto da se ispoljavaju kroz tugu.
Jedan od mogućih simptoma je anhedonija, odnosno smanjena sposobnost doživljavanja zadovoljstva i interesovanja za aktivnosti. Osoba nastavlja da radi i viđa prijatelje, ali joj svakodnevne aktivnosti više ne pričinjavaju zadovoljstvo.
Zašto se depresija ponekad doživljava kao osećaj praznine?
Tokom depresije mogu se promeniti moždani procesi povezani sa motivacijom i osećajem nagrade. Zbog toga aktivnosti koje su nekada donosile zadovoljstvo više ne izazivaju isti osećaj.
Anhedonija se može ispoljiti tako što:
- Hrana više ne pruža isto zadovoljstvo.
- Susreti sa prijateljima deluju kao obaveza.
- Muzika i hobiji više ne izazivaju uzbuđenje.
- Ostvarivanje ciljeva ne donosi osećaj ispunjenosti.
Pregled iz 2024. godine, objavljen u časopisu Nature Reviews Psychology, ukazao je na povezanost anhedonije i smanjenih pozitivnih emocija sa promenama u načinu na koji mozak obrađuje osećaj nagrade. Ovaj simptom javlja se i kod anksioznosti i posttraumatskog stresnog poremećaja.
Koji drugi znaci mogu ukazivati na depresiju?
Manje očigledni simptomi depresije uključuju:
- Gubitak interesovanja za ranije omiljene aktivnosti
- Umor i iscrpljenost
- Premalo ili previše spavanja
- Promene apetita i telesne težine
- Teškoće sa koncentracijom i donošenjem odluka
- Povlačenje iz društva
- Osećaj bezvrednosti, krivice ili beznađa
- Usporeno kretanje ili neuobičajen nemir
- Misli o smrti ili samopovređivanju
Šta još može izazvati emocionalnu utrnulost?
Osećaj praznine ne znači automatski da imate depresiju. Mogući uzroci su i:
- Sindrom sagorevanja: Mentalna iscrpljenost zbog dugotrajnog stresa.
- Anksioznost: Stalna zabrinutost može otežati opuštanje i uživanje.
- Tuga ili trauma: Emocionalne reakcije mogu biti promenjene nakon teškog iskustva.
- Problemi sa spavanjem:Poremećaji sna utiču na energiju i raspoloženje.
- Zdravstveni problemi: Smanjena funkcija štitne žlezde, anemija i nedostatak vitamina mogu izazvati umor i promene raspoloženja.
- Lekovi i alkohol: Mogu uticati na raspoloženje i izazvati emocionalnu utrnulost.
Kako prepoznati da li je u pitanju depresija ili prolazna faza?
Svi mogu da se osećaju iscrpljeno nakon naporne nedelje ili stresnog događaja. Međutim, ako stanje potraje i počne da ometa svakodnevni život, važno je potražiti pomoć.
Obratite pažnju na sledeće promene:
- Osećaj praznine traje najmanje dve nedelje.
- Više ne uživate u aktivnostima koje ste nekada voleli.
- Tegobe utiču na posao i odnose sa drugima.
- Promenili su se san, apetit ili nivo energije.
Depresija se obično dijagnostikuje kada su simptomi prisutni veći deo dana, gotovo svakodnevno, najmanje dve nedelje. Važni su i broj simptoma i njihov uticaj na svakodnevno funkcionisanje.
Šta može pomoći kada se osećate emocionalno iscrpljeno?
Prvi korak je da prepoznate promenu i ne ignorišete je. Ne morate čekati da se osećate izrazito loše da biste potražili pomoć.
Dr Krišna ističe da dugotrajna emocionalna utrnulost zaslužuje pažnju.
Možete pokušati da:
- Razgovarate o svojim osećanjima sa osobom kojoj verujete
- Uspostavite redovnu rutinu spavanja i obroka
- Posvetite se malim aktivnostima, poput šetnje ili slušanja muzike
- Budete redovno fizički aktivni
- Smanjite unos alkohola
- Potražite stručnu podršku
Psihoterapija, uključujući kognitivno-bihejvioralnu terapiju, može biti korisna. U zavisnosti od dijagnoze, lekar može preporučiti i lekove.
Ako emocionalna utrnulost traje duže od dve nedelje ili ometa svakodnevno funkcionisanje, razgovarajte sa stručnjakom za mentalno zdravlje. Ukoliko imate misli o samopovređivanju ili samoubistvu, odmah potražite stručnu pomoć.
Izvor: onlymyhealth.com/Zdravlje.Kurir.rs
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