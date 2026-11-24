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VAŽNO JE DA ZNATE

VAŽNO JE DA ZNATE

Emocionalna utrnulost i anhedonija, odnosno gubitak sposobnosti doživljavanja zadovoljstva, mogu biti simptomi depresije

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Niste tužni, ali se ne osećate ni srećno. Emocionalna utrnulost, osećaj praznine i gubitak interesovanja za svakodnevne aktivnosti mogu biti manje očigledni znaci depresije.

Depresija se ne manifestuje uvek kroz tugu i loše raspoloženje. Kod nekih ljudi javlja se osećaj emocionalne udaljenosti, monotonije i nemogućnosti uživanja u aktivnostima koje su nekada pričinjavale zadovoljstvo.

Možete li imati depresiju, a da se ne osećate tužno?

Depresija ne podrazumeva uvek vidljivu tugu. Ponekad se ispoljava kao emocionalna utrnulost ili ravnodušnost.

Dr Murali Krišna, gostujući konsultant Službe za psihijatriju i savetovanje u bolnici Aster RV u Bangaloru, objašnjava da se kod nekih osoba emocije potiskuju, umesto da se ispoljavaju kroz tugu.

Depresija je poremećaj mentalnog zdravlja koji, osim tuge, može izazvati gubitak interesovanja, energije i sposobnosti uživanja u aktivnostima Foto: Shutterstock

Jedan od mogućih simptoma je anhedonija, odnosno smanjena sposobnost doživljavanja zadovoljstva i interesovanja za aktivnosti. Osoba nastavlja da radi i viđa prijatelje, ali joj svakodnevne aktivnosti više ne pričinjavaju zadovoljstvo.

Zašto se depresija ponekad doživljava kao osećaj praznine?

Tokom depresije mogu se promeniti moždani procesi povezani sa motivacijom i osećajem nagrade. Zbog toga aktivnosti koje su nekada donosile zadovoljstvo više ne izazivaju isti osećaj.

Anhedonija se može ispoljiti tako što:

Hrana više ne pruža isto zadovoljstvo.

Susreti sa prijateljima deluju kao obaveza.

Muzika i hobiji više ne izazivaju uzbuđenje.

Ostvarivanje ciljeva ne donosi osećaj ispunjenosti.

Pregled iz 2024. godine, objavljen u časopisu Nature Reviews Psychology, ukazao je na povezanost anhedonije i smanjenih pozitivnih emocija sa promenama u načinu na koji mozak obrađuje osećaj nagrade. Ovaj simptom javlja se i kod anksioznosti i posttraumatskog stresnog poremećaja.

Dugotrajan osećaj praznine i emocionalne utrnulosti može otežati svakodnevno funkcionisanje i narušiti kvalitet života Foto: Shutterstock

Koji drugi znaci mogu ukazivati na depresiju?

Manje očigledni simptomi depresije uključuju:

Gubitak interesovanja za ranije omiljene aktivnosti

Umor i iscrpljenost

Premalo ili previše spavanja

Promene apetita i telesne težine

Teškoće sa koncentracijom i donošenjem odluka

Povlačenje iz društva

Osećaj bezvrednosti, krivice ili beznađa

Usporeno kretanje ili neuobičajen nemir

Misli o smrti ili samopovređivanju Šta još može izazvati emocionalnu utrnulost?

Osećaj praznine ne znači automatski da imate depresiju. Mogući uzroci su i:

Sindrom sagorevanja: Mentalna iscrpljenost zbog dugotrajnog stresa.

Mentalna iscrpljenost zbog dugotrajnog stresa. Anksioznost: Stalna zabrinutost može otežati opuštanje i uživanje.

Stalna zabrinutost može otežati opuštanje i uživanje. Tuga ili trauma: Emocionalne reakcije mogu biti promenjene nakon teškog iskustva.

Emocionalne reakcije mogu biti promenjene nakon teškog iskustva. Problemi sa spavanjem: Poremećaji sna utiču na energiju i raspoloženje.

Poremećaji sna utiču na energiju i raspoloženje. Zdravstveni problemi: Smanjena funkcija štitne žlezde, anemija i nedostatak vitamina mogu izazvati umor i promene raspoloženja.

Smanjena funkcija štitne žlezde, anemija i nedostatak vitamina mogu izazvati umor i promene raspoloženja. Lekovi i alkohol: Mogu uticati na raspoloženje i izazvati emocionalnu utrnulost.

Nedovoljno sna ili česta buđenja tokom noći mogu uticati na raspoloženje, koncentraciju i energiju tokom dana Foto: Shutterstock

Kako prepoznati da li je u pitanju depresija ili prolazna faza?

Svi mogu da se osećaju iscrpljeno nakon naporne nedelje ili stresnog događaja. Međutim, ako stanje potraje i počne da ometa svakodnevni život, važno je potražiti pomoć.

Obratite pažnju na sledeće promene:

Osećaj praznine traje najmanje dve nedelje.

Više ne uživate u aktivnostima koje ste nekada voleli.

Tegobe utiču na posao i odnose sa drugima.

Promenili su se san, apetit ili nivo energije.

Depresija se obično dijagnostikuje kada su simptomi prisutni veći deo dana, gotovo svakodnevno, najmanje dve nedelje. Važni su i broj simptoma i njihov uticaj na svakodnevno funkcionisanje.

Šta može pomoći kada se osećate emocionalno iscrpljeno?

Prvi korak je da prepoznate promenu i ne ignorišete je. Ne morate čekati da se osećate izrazito loše da biste potražili pomoć.

Dr Krišna ističe da dugotrajna emocionalna utrnulost zaslužuje pažnju.

Možete pokušati da:

Razgovarate o svojim osećanjima sa osobom kojoj verujete

Uspostavite redovnu rutinu spavanja i obroka

Posvetite se malim aktivnostima, poput šetnje ili slušanja muzike

Budete redovno fizički aktivni

Smanjite unos alkohola

Potražite stručnu podršku

Psihoterapija, uključujući kognitivno-bihejvioralnu terapiju, može biti korisna. U zavisnosti od dijagnoze, lekar može preporučiti i lekove.

Razgovor, zdrave životne navike, fizička aktivnost i stručna podrška mogu pomoći u prevazilaženju emocionalne iscrpljenosti Foto: Shutterstock