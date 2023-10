"LJUDI HOĆE DA IM REŠIM PROBLEM OD 30 GODINA ZA SAT VREMENA" Psihoterapeut Milica Stevanović: Treba da veruješ u BOLJI SCENARIO

Svetski dan mentalnog zdravlja obeležava se od 1992. godine jer postoji sve izraženija obaveza da se o ovom problemu govori i radi na njegovom rešavanju. Mentalni poremaćaji pogađaju ljude oba pola, svih starosnih uzrasta, iz svih sredina...

Gošća Kurir televizije razgovor započinje samom bazom mentalnog zdravlja svakog od nas, a to je okruženje u kojem smo vaspitani i u kojem smo odrastali. Kako je rekla od ta dva faktora zavisi kakve ćemo naočare staviti i kako žemo posmatrati svet oko sebe.

- Dešava se da ljudi kupuju knjige, primenjuju alate, i stalno krenu pa zapnu, a stvar je u tome da treba da radimo na tome šta je to što mi verujemo da je ispravno? Mi sve usvojimo od porodice do naše sedme godine i od ljudi koji su bili naše bitne figure, i ja volim da to objasnim ovako: TI si odgajana kao da su ti stavljene zelene naočare, a ja sam odgajana sa plavim, mi nećemo videti isti zid u istim bojama - rekla je Stevanović.

Podelila je svoja iskustva, kao neko ko je odrastao u disfunkcionlnoj porodici.

- Život se desi i tebi se dogode iskustva, ali ono kako ćeš ti da posmatraš iskustva je tvoj izbor. Moj lični primer je odrastanje u porodici gde je uvek meni nametnut osećaj krivice, da su drugi nezadovoljni zbog mene, a dete u ranom periodu misli da, ako je ono bolje, mama će biti srećna. Dogodilo se da sam drugo dete rodila sa anomalijom i šta se dešava ja prvo pomislim "ja sam kriva" - ispričala je.

Ako si tako živeo 30 godina, ne može se promeniti tako lako. Osvešćivanje je najbitnije, nastavlja dalje Stevanović:

- Ljudi dođu kod mene i očekuju da "im rešim to" za sat, dva. Nije moguće tako brzo, ali je moguće. Sve je u tome da poveruješ u onaj bolji scenario i to je za početak dovoljno, da menjaš svoju priču života i da odabereš onaj koji tebi najviše odgovara - posavetovala je Stevanović.

