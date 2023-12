OVE STVARI SVAKOG JUTRA RADE SREĆNI LJUDI KOJI ŽIVE NAJDUŽE: Najvažnije je pronaći svrhu, poručuju stogodišnjaci

Reč je o tzv. plavim zonama, a to su lokaliteti na kojima stanovnici žive do 100 godina, a smatraju se i najsrećnijim ljudima na svetu. Tamošnji stanovnici bili su predmet bezbrojnih studija, a naučnici su u svom načinu života tražili smernice za srećan i dug život, piše The Sun.

Ispostavilo se da većina ljudi u plavim zonama prati jednostavne jutarnje rutine sa kojima možete započeti dan. Od onoga što jedu i piju, do načina na koji pristupaju svakom jutru iz mentalne perspektive, vođeni su određenim navikama.

Imajte zdrav doručak

Većina ljudi koji žive u plavim zonama uživaju u bogatoj i raznovrsnoj ili biljnoj ishrani. Oni uglavnom jedu više cele hrane, voća i povrća, a manje crvenog ili prerađenog mesa, šećera i skrobnih ugljenih hidrata nego u zapadnoj ishrani.

Studija o krvi stogodišnjaka otkrila tajnu dugovečnosti Istraživanja su pokazala da mediteranska ishrana, koja se zasniva na konzumiranju integralnih žitarica, maslinovog ulja, pasulja, orašastih plodova i ribe, može pomoći u smanjenju rizika od niza bolesti. To uključuje Alchajmerovu bolest, bolesti srca, moždani udar i razne vrste kancera.

Uživajte u šoljici kafe

Ljudi koji žive u ovim regionima svakodnevno piju oko dve do tri šoljice kafe dnevno. Istraživanja su pokazala da tri šoljice kafe dnevno pomažu u smanjenju rizika od dijabetesa i gojaznosti, prenosi N1 Zagreb.

„Naši nalazi ukazuju da kofein može bar delimično da objasni obrnutu povezanost između konzumiranja kafe i rizika od dijabetesa tipa 2. U međuvremenu, polifenoli – prirodni antioksidansi u ovom napitku su takođe povezani sa manjim rizikom od demencije.

Pronađite svrhu svog života

Svi ljudi u plavim zonama prate neku varijaciju japanske tehnike za srećan život – ikigai. Radi se o otkrivanju onoga što vašem životu daje svrhu – razlog zašto ustajete iz kreveta svakog jutra. Istraživanja su pokazala da ljudi koji osećaju da imaju višu svrhu imaju tendenciju da žive duže.

Ikigai je skriven duboko u nama, pa je, da bismo do njega došli, neophodno da strpljivo istražujemo dubine našeg bića. Kako kažu žitelji Okinave, ostrva s najvećim brojem stogodišnjaka srazmerno broju stanovnika, ikigai je razlog zbog kojeg ustajemo ujutro.

Recite nešto lepo prvoj osobi koju sretnete

Način na koji se ophodite prema ljudima na početku dana može vam dati podsticaj za sreću. Autor Den Bautner, koji je skovao termin „plava zona“, rekao je da svako jutro počinje tako što kaže nešto lepo prvoj osobi koju sretne.

