Bojite se da se na zacrvenite u licu u određenoj situaciji? Evo šta dodatno pogoršava situaciju

Ovo je veoma neprijatno za mnoge ljude, a neki čak razviju strah od crvenila, poznat i kao eritrofobija.

Problem nije samo crvenilo, već socijalna anksioznost osobe koja brine o tome kako to drugi doživljavaju, kaže dr Ingo Spitczok von Brisinski, član Stručnog udruženja za dečiju i adolescentnu psihijatriju, psihosomatsku medicinu i psihoterapiju u Nemačkoj.

Anksioznost je pojačana nekontrolisanim crvenilom i njegovim isticanjem nesigurnosti osobe kod koje se javlja. A zabrinutost može učiniti crvenilo verovatnijim i intenzivnijim. Međutim, postoje načini da se ovo spreči. U emocionalno stresnim situacijama, pomaže telu da se pošalje signal da se opusti, na primer mirnim i dubokim udisajima ili usmeravanjem pažnje sa sebe na nešto drugo, tvrdi Špicok fon Brisinski.

Ovo nije lako postići, pa bi trebalo redovno meditirati i baviti se nekim sportom, jer su to dobri načini za smanjenje stresa i anksioznosti uopšte. Crvenilo je normalan fiziološki odgovor u određenim situacijama - kod nekih ljudi češće i / ili izraženije nego kod drugih - i obično ne traje dugo. Može vam pomoći ako ga samo prihvatite i shvatite da mnogi ljudi to jedva primećuju ili čak pozitivno gledaju na to, smatrajući da je rumenilo simpatično.

Međutim, ako eritrofobija ozbiljno utiče na vaš svakodnevni život i tera vas da izbegavate društvene interakcije, Spitczok von Brisinski preporučuje kognitivnu bihejvioralnu terapiju. U razgovoru sa terapeutom, pacijent može da razradi individualno prilagođene strategije za prevazilaženje straha od crvenila.