Psiholog otkriva greške koje pravimo u potrazi za srodnom dušom: Suprotnosti se privlače, ali sličnosti zadržavaju

Zašto je onda tako teško da nađemo srodnu dušu, pitamo Dunju Ilić, psihologa.

- Većina dejting aplikacija nisu napravljene da biste pronašli pravu osobu. To znači da ćete ugasiti profil onog momenta kad je pronađete. Kakvu korist ljudi imaju od toga? Napravljene su da biste nastavili da ih koristite i da imate svest da uvek imate još alternativa i izbora koji samo čekaju na vas. One jesu korisne, jer omogućavaju da upoznate osobe koje biste inače mogli samo ukoliko negde fizički budete prisutni, a i uvek je bezbolnije i iziskuje manje hrabrosti prići preko poruke nego uživo. Ali, treba biti svestan da nam one suptilno poručuju ,,UVEK IMA BOLJE’’ - ukoliko ta osoba sa kojom si kliknuo ne odgovara apsolutno u svakom aspektu – vrati se i ,,svajpuj’’ dalje. Za odnos je potrebno dvoje, kao što ne bismo voleli da zbog sitnice neko nas odbaci, nije u redu i da mi radimo isto.

Zato je važno kroz iskustvo naučiti koje su to vrednosti i crte koje želimo da naš partner poseduje?

- Koje mora, koje bi bilo poželjno da ima, ali je u redu i ako nisu tu? Preko čega apsolutno nikad ne bismo mogli preći? Već ova pitanja daju odgovore i smernice za dalje. Važno je i pogledati životni stil tog potencijalnog partnera. Da li je neko ko više voli da bude okružen ljudima ili uživa u samoći? Koji su mu hobiji? Kako izgleda njegov tipičan dan. Ukoliko se u mnogo čemu razlikuje od našeg – vremenom će doći do nesuglasica koje će biti nepremostive.

Koje lekcije treba da naučimo kako bismo našli srodnu dušu?

- Iz svakog odnosa pokušajte da izvučete lekciju. Zapitajte se, da li je samo partner bio taj koji je zaslužan za kraj? U čemu sam grešio? Zašto sam izabrao baš tu osobu? Ukoliko ne radimo na samosvesti i hrlimo iz veze u vezu, ponavljaćemo iste partnere samo sa različitim prezimenom. Naši izbori nisu slučajni i često su pokušaj da ponovimo ljubav koju smo dobijali od roditelja. Čak i kad odrastamo u porodici gde nismo bili obasipani ljubavlju, najveću hemiju ćemo osećati upravo sa onim partnerima koji replikuju istu dinamiku u odnosima. Ako su roditelji bili hladni, privlačiće nas takvi, emotivno nedostupni partneri i ove greške ćemo praviti sve dok to ne osvestimo i naučimo da cenimo sebe da znamo da zaslužujemo više.

Dunja Ilić, psiholog foto: Privatna Arhiva

Da li je tačna izreka da se suprotnosti privlače?

- Suprotnosti se privlače, ali sličnosti zadržavaju. Istraživanja su pokazala da su uspešne veze one u kojima su partneri sličnog nivoa obrazovanja, socioekonomskog statusa, slične dinamike u porodici u kojoj su odrastali, crta ličnosti, emocionalne inteligencije i životnih stilova.

Kako da izgradimo zdrav emotivni odnos?

- Čak i ako pronađete osobu koja vam odgovara u svim važnim poljima, naivno je kao dokaz ljubavi očekivati da će partner sam znati šta želimo od njega i šta nas čini srećnim. Ljudi različito definišu ljubav. Različito je pokazuju. Neko dodirom, neko poklonom, neko rečima a neko obavljenim kućnim poslovima ili planiranjem romantične večere. Možda vaš partner misli da daje sve od sebe da vam pokaže svoju naklonost, a vama deluje da se vi više trudite samo zato što ljubav pokazujete drugačije.

Tekst: A.V. /Kurir.rs