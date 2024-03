Ovi simptomi ukazuju na anksioznost: Da li se i vi plašite, a ni sami ne znate čega?

Svako od nas ima strahove - od visine, zmija, liftova, otvorenog prostora ili bilo čega drugog sa čime se susrećemo u životu. Njihove uzroke znamo i prednost je što se onda oni mogu izbegavati.

Međutim, postoje ozbiljni strahovi za koje ljudi ne znaju i ne mogu ni da pretpostave šta ih izaziva. Tada su napeti, osećaju neprijatnost, paniku i strepnju, a nemaju nikakvu predstavu šta ih čini takvima. Uz sve te emotivno-psihičke osećaje, prate ih i fizičke tegobe poput preteranog znojenja, gušenja, srčane aritmije, mučnine i drhtavice. Skup tih simptoma ukazuje na anksioznost, stanje koje se nipošto ne sme zanemariti ili tretirati terapijom na svoju ruku. Zato, ukoliko ih osetite, odmah se obratite lekaru.

Anksioznost je stanje teške napetosti bez jasne spoznaje odakle ona potiče. Anksiozni ljudi osećaju strepnju i paniku, a svima im je zajedničko što ne znaju da kažu šta je ono što ih plaši i čini tako nervoznim. Dakle, za razliku od strahova koji imaju jasno definisan uzrok, kod osećaja strepnje on je nepoznat. Upravo to stvara još veći problem - ljudi su zbunjeni i ne znaju kako da prevaziđu tegobe i šta je to što bi trebalo da otklone da bi nelagodnost prošla.

foto: Shutterstock

Potražite pomoć stručnjaka

Anksioznost može da oseća svako, i to u bilo kom životnom dobu, a najvažnije je što pre potražiti pomoć stručnjaka i ne uzimati samoinicijativno lekove za smirenje. I odrasli i mladi mogu da pate od simptoma anksioznosti. Specifičan period za mlade i tinejdžere je momenat kad se odlučuju za samostalan život, kad se zbog odlaska u drugi grad radi studiranja ili započinjanja ozbiljne veze odvajaju od roditelja. Svi oni koji osećaju tegobe specifične za anksioznost treba da potraže pomoć psihologa, jer to stanje lako može da se prevaziđe.

Ljudi nikako ne treba da sami pokušavaju da se leče, pogotovo ne lekovima za smirenje. Mnogi medikamenti ublažavaju simptome i trenutno smiruju, ali ne rešavaju uzroke problema, zato je važno da ih stručnjak ciljano propiše. Inače, veruje se da je moderan način života, praćen mnoštvom obaveza, odgovornošću i trkom za novcem i uspehom, glavni izazivač anksioznosti.

Koji su simptomi anksioznosti

preterani osećaj zabrinutosti i kad je objektivno sve u redu

preosetljivost

napetost u grudima i teško disanje

vrtoglavica, osećaj lebdenja, nesvestica, utisak mogućeg gubitka svesti

izbegavanje ljudi i gužve

agresija i nervoza

hiperaktivnost

bledilo

bol u grudima

bolovi u vratu i ramenima, ukočenost lica ili glave

drhtanje

suva usta

znojenje

lupanje srca, osećaj preskakanja (aritmije), usporeni ili ubrzani otkucaji

osećaj gušenja i zadihanosti

noćne more

nesanica

foto: Shutterstock

Anksioznost se prevazilazi:

razgovorom s psihoterapeutom

isključivo lekovima koje prepiše lekar

fizičkom aktivnošću

vežbama disanja

prirodnim čajevima za smirenje - od matičnjaka, lavande, valerijane, kantariona, kamilice

čitanjem, radom na sebi i otklanjanjem uzroka koji izazivaju strahove i nelagodnosti

Ne sme se odustajati Oni koji su anksiozni i krenu na tretmane kod psihologa treba da budu uporni. Ovo stanje se uspešno pobeđuje, ali iziskuje istrajnost. Ne možete očekivati da će dva razgovora sve srediti, ipak je potrebno više seansi.