Kako preživeti upis u srednju školu? Psiholog ima rešenje za roditelje i tinejdžere

Kako pomoći deci (i sebi) da prevaziđu tremu i na ispitu pokažu maksimum naučenog, savetuje Marija Benin, klinički psiholog i psihoterapeut.

Za početak bilo bi dobro da roditelji ne pričaju detetu da je ovo najbitnija odluka u njihovom dosadašnjem životu, da im završni ispit određuje da li će uspeti u životu, da će propasti u životu ako sada ne urade kako treba i slično.

- Ovakvim porukama roditelji mogu stvoriti veliki pritisak i anksioznost kod deteta, a to im nikako nije potrebno. Samo učenje je teško i naporno i ne treba im uz to i pritisak koji će im dodatno otežati ovu aktivnost i dovesti do potencijalnih blokada zbog treme – kaže Marija Benin, klinički psiholog i psihoterapeut.

Bravo za one koji znaju svoj poziv

Veliku tenziju i napetost mogu deca i sama sebi da stvore ukoliko smatraju da ako upišu školu koju ne žele, moraće da uče naredne četiri godine gradivo koje će im biti teško ili dosadno.

marija benin foto: Privatna Arhiva

- Ovo je pogrešno razmišljanje jer, kao prvo, sami sastavljaju listu škola koje žele, a kao drugo, koju god školu da upišu, često će se sretati sa gradivom koje će im biti naporno i dosadno za učenje i zato je bitno da shvate da ne učimo i ne radimo samo ono što nam je prijatno, lako i zanimljivo, već učimo i radimo ono što nam pomaže da ostvarimo ciljeve: da dobijemo dobru ocenu, završimo školu i jednog dana idemo na posao da bi dobili platu i osetili se korisnim – sugeriše Marija.

Često roditelji očekuju od deteta da već u osmom razredu odluče čime bi želeli da se bave u životu i onda u skladu sa tim, odaberu i odgovarajuću srednju školu.

- Bravo za sve one koji su već tada znali koji je njihov životni poziv, ali većina dece ipak ne zna. Zato, neće biti smak smeta i ako nakon srednje medicinske škole upišu matematiku, ili nakon srednje ekonomske škole upišu psihologiju. Neće biti ni prvi, ni jedini i nije tačno da neće moći da upišu željeni fakultet – napominje psihoterapeutkinja.

Pogrešno je i ako deca upisuju neku srednju školu samo zbog svog društva jer ne žele da se uklapaju u novo društvo.

tinejdžeri bi trebalo da upoznaju što više vršnjaka u ovom periodu foto: Shutterstock

- Zapravo, to je period kada treba dete da se upoznaje što više sa vršnjacima, stvara što veći broj prijateljstva i uči da se prilagođava novim sredinama i ljudima jer će mu to mnogo olakšati život – navodi Marija.

Kako još možete pomoći sebi i vašoj deci u ovom periodu? Stres oko završnog ispita možete izbeći ako dete krene što ranije sa pripremama i ako mu ponudite vašu pomoć oko učenja, izbora privatnih profesora i slično.

Saznajte koja su interesovanja vašeg deteta ukoliko ne znate. Pričajte što više o razlozima zašto želi određenu školu kako bi shvatili od čega zavisi njegov izbor.

Podržite dete ukoliko želi stručnu pomoć oko izbora škole. Razgovor sa psihologom koji se bavi profesionalnom orijentacijom mu može mnogo olakšati izbor.

Pomažite detetu da stvara dobre radne navike i shvati zbog čega bi trebalo da se trudi. Na taj način, bez vašeg pritiska i insistiranja, samo će shvatiti kada i zašto je dobro da počne sa pripremama završnog ispita. Pokažite mu sopstvenim primerom da radne navike pomažu.

Najvažniji su samostalnost i snalažljivost

Dakle, moguće je uspešno preživeti upis u srednju školu i to uz vrlo malu količinu stresa i treme.

- Moguće je da bude prisutna samo ona zdrava anksioznost koja će i roditelju i detetu pomoći da što uspešnije naprave još jedan važan korak ka odrastanju. Ukoliko na vreme naučite dete dobrim radnim navikama, preuzimanju odgovornosti i zdravim životnim filozofijama, zapravo, ovaj korak nećete ni osetiti jer će dete već imati najveći broj poena koje nosi iz škole i sa lakoćom postići i one na završnim ispitima – objašnjava naša sagovornica.

čovek ima sposobnost da uči čitavog života foto: Shutterstock

I na kraju, ukoliko vaše dete ipak ne upiše željenu srednju školu, upisaće nešto drugo, a potrebno znanje i sposobnosti mogu se i kasnije steći i usavršavati. Čovek je tokom celog svog života sposoban da uči i stiče nove sposobnosti.

- Najbitnije je naučiti dete da bude samostalno i snalažljivo, razviti mu radoznalost tako da ima neka interesovanja koja će proučavati, ne zato što mora zbog škole i zato što će mama i tata da viču na njega, već zato što to želi – savetuje psihoterapeutkinja.

Nataša Lazović

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.