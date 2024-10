Procenjeno je, u Lancet izveštajima, da od tih faktora rizika od demencije, gubitak sluha može imati najveći teret od svih – tako da ljudi sa netretiranim gubitkom sluha u srednjim godinama imaju do pet puta veću verovatnoću da će razviti demenciju.

Da bi to istražili, istraživači sa Univerziteta u Oksfordu koji stoje iza ove studije iskoristili su UK Biobank, istraživačku bazu podataka koja je postavljena da otkrije veze između genetike, faktora životne sredine i zdravstvenih ishoda u velikom delu britanske populacije.

Zanimljivo je da oko polovine ljudi u studiji koji nisu imali dovoljno sluha za govor u buci, i otprilike 42 procenta onih koji su imali loše rezultate na testu, sami nisu primetili bilo kakvo oštećenje sluha kada su zamoljeni da to prijave.

- Ali pronašli smo malo dokaza da je to bio slučaj - rekao je Litldžons.

Premalo ljudi u ovoj konkretnoj studiji koristilo je slušne aparate da bi donelo čvrste zaključke i biće potrebna klinička ispitivanja pre nego što možemo da kažemo više. Ali to je oblast istraživanja koja može pružiti nadu u naše razumevanje i prevenciju demencije.

Studija je objavljena u časopisu Alchajmerova bolest i demencija: The Journal of the Alzheimer's Association.