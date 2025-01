- Cela ta priča oko smanjivanja stresa ne podrazumeva da ćete izbeći svaki mogući stres. To je možda moguće pustinajcima, ali je nama, običnim ljudima, teško. Takođe, najveći problem nije pojedinačni stres, čovek bi se s njim izborio, već je to često akumulacija stresnih situacija koje dovode do "pucanja" - objašnjava Aleksandra Janković.