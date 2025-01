Perfekcionista sa OKP-om je bolno primoran da se ističe u svim oblastima života, uključujući posao, obrazovanje i lične odnose. To se vidi i po tome što može ranije da dođe na posao, može da radi u pauzi ili vikendom, kako bi bio siguran da će posao obaviti, odnosno da će ga odraditi savršeno. Ispod ove prinude da se postigne savršenstvo krije se očajnička potreba za kontrolom i sigurnošću. Ove osobe se možda plaše da urade bilo šta iz straha od neuspeha , što dramatično ograničava njihovu sposobnost da učestvuju u životu na smislen način.

OKP je snažno povezan sa strahom od umiranja i smrti, pokazuju istraživanja. Ponavljajuće misli, uporne ideje ili nametljive slike, sve usredsređene na potencijalnu smrt samog sebe ili smrt voljene osobe, jasni su simptomi OKP, kaže američki psihijatar dr Daniel Amen. Neizvesnost u vezi sa smrtnošću dovodi do mnogih kompulzivnih ponašanja, kao što je stalno proveravanje da li su voljeni dobro, prevelika opreznost i briga za bezbednost, pravljenje plana za smrt, istraživanje šta se dešava posle smrti, itd.

U vezi sa perfekcionizmom, neki ljudi sa OKP-om mogu sve da preduzimaju izuzetno sporo da bi izbegli moguće greške, pa im može biti potrebno deset minuta da obuju cipele ili 20 minuta da se okupaju ili čak više da odluče koji šampon da kupe. Vremenom se takva sporost može proširiti na sve oblasti života do te mere da može izgledati čudno i nesigurno za osobu da bilo šta radi normalnim ili brzim tempom, a to može u velikoj meri narušiti kvalitet života.

Mnogi ljudi sa OKP-om nisu sigurni da li su nešto uradili i da li su to uradili dobro, pa kompulzivno proveravaju da li su to uradili ili ispituju druge ljude kako bi se uverili u to. Na primer, ako je osoba sa OKP rekla nešto u društvu, može više puta pitati ljude pored sebe da li je ono što je rekla dobro. Ili, osoba sa OKP i opsesivnim strahom da će neko provaliti u njihov stan može ležati budan noću i pitati se da li su sva vrata zaključana i stalno ustajati da proveri.