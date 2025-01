- Prvo su me pitali da dođem do dana za koji mislim da je najbolji za rezervisanje letnjeg odmora. Kad sam počeo da razmišljam o motivima za bukiranje praznika, prisećajući se onoga što mi je na hiljade ljudi govorilo tokom posla ili radionica, ovi faktori upućivali su na to da je treći ponedeljak u januaru posebno depresivan - objasnio je za The Daily Telegraph 2013.