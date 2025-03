Bez oksitocina naš život je mehanički, više kao da ga živi robot, a ne čovek . Dete s niskim nivoom oksitocina igraće se samo, drugari mu neće biti potrebni i neće patiti zbog toga . Odrasle osobe kojima nedostaje oksitocin često žive same ili su razvedene. Teže poslovima koje mogu da obavljaju individualno jer ne vole da sarađuju timski, ne znaju da vode "male razgovore". Svaki kontakt im je na neki način problematičan, kaže dr Sanja Toljan , specijalista za hormonsko lečenje.

Nivo oksitocina najverovatnije nasleđujemo , i dok kod žena on učestvuje u izazivanju orgazma, kod muškaraca ima drugačije delovanje, pa oni, zahvaljujući njemu, postaju osećajni, žele da se grle, ljube i da iskazuju emocije , ukratko pokazuju karakteristike koje su obično više prisutne kod žena, dodaje.

Kako priroda, u to smo se uverili nebrojeno puta, radi svoje, oksitocin se luči u većim količinama tokom porođaja radi izazivanja trudova i tokom dojenja radi istiskivanja mleka. Uz svaku tu radnju izaziva emocionalno povezivanje .

- S obzirom na to da je bio javna ličnost, držao je brojna predavanja i edukovao lekare, mnogo putovao, a uz oksitocin i uživao u tome . Njegov emocionalni život bio je promenjen, više vremena je želeo da provodi sa svojom porodicom, osećao se ispunjeno u društvu ljudi koje je istinski počeo da voli, pa su mu se, kako kaže, uvukli "ispod kože" - dodaje doktorka, koja u tome što on nadoknađuje hormone ne vidi ništa loše.

- Oksitocin je prirodna supstanca, dakle hormon koji inače luči hipofiza i telo ga prepoznaje kao svog , pa ne treba strahovati od nepoznatog dejstva. Dakle, to nije nikakav neprirodni lek, nego supstanca koju dodajemo ako naša sopstvena proizvodnja tog hormona najverovatnije nije dovoljna za doživljavanje pravih emocionalnih iskustava - sugeriše dr Toljan.

- Oksitocin i hormon stresa snažno su povezani, jer previše oksitocina može da dovede do iscrpljivanja hormona nadbubrežnih žlezda, što dovodi do sloma celog hormonskog sistema. S druge strane, premalo oksitocina teoretski činilo bi nas otpornijima na stres koji je današnji moderni pratilac, jer bi naše emocionalne reakcije bile nekako površne i ne bi nas mnogo zamarale. Upravo to rade antidepresivi koji praktično blokiraju oksitocin i zato pacijenti koji ih uzimaju gube emocije. S jedne strane, nedostatak jakih emocionalnih reakcija štiti ih od razboljevanja, a s druge, gube čovekovu srž, onog po čemu se, valjda, razlikujemo od ostalog živog sveta - naglašava doktorka.