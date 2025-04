- Posebno je teško izbaciti iz misli priče i zaplete koji su zasnovani na stvarnim događajima ili bi se mogli dogoditi u realnom životu, naročito one koje su posebno uznemirujuće – objašnjava klinički psiholog Tea Galager. Dodaje da ovako intenzivan sadržaj može čak pokrenuti reakciju „bori se ili beži“, zbog čega tokom gledanja možemo osetiti ubrzan puls ili nemir.

Čak i ako ovakav sadržaj ne gledamo neposredno pre odlaska na spavanje, on može ostati u mislima i ometati umirenje organizma, prolongirajući stanje napetosti do trenutka kada bi mozak trebalo da se pripremi za san .

Dokumentarni filmovi o istinitim zločinima poslednjih godina doživeli su pravi procvat. Neki ljudi ih gledaju upravo da bi se opustili i oslobodili stresa, što je zapravo vrlo neobično s obzirom na to koliko takve teme mogu biti uznemirujuće.

- Neki ljudi vole da vide da postoje pravni procesi koji funkcionišu jer im to daje određeni osećaj sigurnosti. Upravo to često čujem od pacijenata, posebno žena. To im nudi neke planove, taktike i ideje kako da drugačije gledaju na veze, posebno zato što često uključuju nasilje intimnog partnera - objašnjava Zakerman.