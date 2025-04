Fenomen nazvan mizokinezija, što znači „mržnja prema pokretima“, do poslednjih godina nije bio mnogo istraživan. Ipak, prepoznat je u kontekstu sličnog stanja, mizofonije – poremećaja u kojem ljudi postaju iritirani zbog ponavljajućih zvukova.

Ovi rezultati ukazuju na to da mizokinezija nije problem koji pogađa samo ljude sa određenim zdravstvenim stanjima, već predstavlja raširen društveni stil koji utiče na veliki broj ljudi u opštoj populaciji, iako do sada nije bio dovoljno prepoznat.

Hendi je počeo da istražuje mizokineziju nakon što mu je partnerka rekla da se on vrpolji i priznala da oseća stres kada on to radi (ili bilo ko drugi u tom slučaju).