- Važno je znati da praštanje nije zaborav. Nije opravdavanje tuđeg ponašanja. Nije prihvatanje nepravde. Nije ni pomirenje, ako za to nismo spremni. Praštanje je zapravo čin oslobađanja - ne onog drugog, već nas samih . Kako više ne bismo nosili teret misli koje se ponavljaju, osećanja koja nas iscrpljuju i pitanja na koja nema odgovora. Iz tog razloga, oprost ne znači: "U redu je što si me povredio", već: "Ne želim više da negativne emocije upravljaju mojim životom" - objašnjava naša sagovornica.

- Ponekad se ta težina ogleda u nesanici . U jednoj rečenici koja nas proganja pred spavanje. U mislima koje ne znaju da stanu. U zategnutim ramenima, stegnutom grlu, napetosti koja ne prolaz i. U razgovorima s osobama kojima više nemamo šta da kažemo, ali još ne znamo kako da odemo. Sve to ostaje u nama. I sve to polako počinje da se oslobađa - kada odlučimo da oprostimo.

Praštanje sebi nije slabost, to je najdublji oblik saosećanja, dodaje. To je sposobnost da se prema sebi odnosimo kao prema voljenoj osobi, što znači s razumevanjem, toplinom i nežnošću. To je mogućnost da sebi kažemo: "Znam da nisi savršen i to je u redu. Niko nije!"