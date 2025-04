Najveći strah depresivni ljudi osećaju onda kada čuju, onu čuvenu: “Za tebe nikad ne bih rekao da si bila u depresiji”, navodi na svom Instagram profilu psiholog i master profesor psihologije Irina Dugonjivac i otkriva tri signala depresije o kojima vam do sada najverovatnije niko nije govorio.

Znate da ih volite, znate da vam znače, da imate neke emocije prema njima, ali prosto niti to osećate u sebi, niti to možete i umete da pokažete. Takođe, ne možete da osetite ni one emocije koje oni vama upućuju.