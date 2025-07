Prvi i najvažniji korak u zaustavljanju napada panike je prepoznavanje njegovih znakova. Razumevanje da ono što doživljavate nije opasno po život, već reakcija vašeg tela na nešto što delujke kao pretnja, ključno je za početak preuzimanja kontrole. To je takozvana reakcija „bori se, beži ili se zamrzni“, drevni mehanizam preživljavanja koji se aktivira u savremenom svetu, često bez ikakve stvarne opasnosti.

Preusmeravanje pažnje

Tehnika uzemljenja čula

Trik sa veoma kiselim bombonama

Ponekad je potreban snažan senzorni „šok“ da bi se prekinuo ciklus panike. Tu dolazi do izražaja trik sa veoma kiselim bombonama. Intenzivan kiseli ukus je toliko jak da preplavljuje čula i trenutno skreće pažnju sa unutrašnjih simptoma anksioznosti. Ako nemate kisele bombone pri ruci, bilo šta sa jakim ukusom, poput ljutog sosa ili rena, može imati sličan efekat.

Ključ, kažu stručnjaci, jeste produženje izdaha, jer to aktivira parasimpatički nervni sistem, koji je odgovoran za smirivanje tela.

Kontrolisano disanje

Još jedno moćno fizičko sredstvo je kontrolisano disanje, jer hiperventilacija često pogoršava paniku. Koristite ono što se naziva „kvadratno disanje": udahnite kroz nos brojeći do četiri, zadržite dah četiri sekunde, polako izdahnite brojeći do četiri i ponovo zadržite dah četiri sekunde.