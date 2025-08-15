Slušaj vest

Stručnjaci već dugo naglašavaju koliko životne navike utiču na očuvanje zdravlja mozga i smanjenje rizika od neuroloških oboljenja. Dr Bing, neurolog koji se školovao na klinici Mejo i Univerzitetu u Minesoti, objasnio je da jedna od njih - preterano oslanjanje na GPS - može da oslabi sposobnost mozga da pamti prostor i snalazi se u njemu.

- Ne volim da se za sve oslanjam na GPS. On nam danas previše olakšava život, ali stalno korišćenje može zapravo da oslabi prostorno pamćenje - otkriva neurolog na svom Instagram profilu.

Kao dokaz, naveo je studiju objavljenu u časopisu Scientific Reports, koja je ispitivala kako sve veća zavisnost od GPS-a utiče na našu sposobnost snalaženja. Istraživači su testirali 50 vozača u različitim zadacima prostorne memorije – poput pravljenja mentalnih mapa, pamćenja orijentira i pronalaženja puta bez pomoći GPS-a – i otkrili da su oni koji su ga koristili češće tokom života imali lošije rezultate. U manjoj grupi ispitanika praćenih tokom tri godine, osobe koje su nastavile intenzivno da koriste GPS pokazale su brži pad prostorne memorije zavisne od hipokampusa – dela mozga ključnog za navigaciju.

Preskočite ergetska pića

Druga navika koja može da škodi mozgu je učestalo unošenje energetskih napitaka kako bi se održala budnost i koncentracija.

Bogata kofeinom, taurinom, veštačkim stimulansima, šećerom... Foto: Shutterstock

- Većina ljudi zna da energetska pića sadrže kofein, ali mnogi ne znaju da su često puna taurina, veštačkih stimulansa i velike količine šećera. Hronična upotreba povezuje se s povišenim krvnim pritiskom, rizikom od aritmija i srčanog udara – a sve to loše utiče ne samo na srce, već i na mozak. Ako vam treba podsticaj, ostanite na jednoj šolji kafe ili čaja ujutru - savetuje dr Bing.

Ne spavajte uz upaljena svetla

Treća navika koju bi trebalo izbegavati je spavanje uz svetlo, jer može da poremeti prirodni ciklus spavanja i regeneracije mozga.

- Nikada ne spavam uz upaljena svetla. Čak i mala količina svetlosti noću – od televizora, noćne lampe ili uličnog svetla koje ulazi kroz prozor – može da poremeti prirodni ritam spavanja - objašnjava on i dodaje:

I diskretna noćna lampa remeti lučenje melatonina Foto: Shutterstock

- Istraživanja pokazuju da izloženost svetlosti tokom noći smanjuje lučenje melatonina, hormona koji ne utiče samo na san, već je povezan i s problemima s pamćenjem, gojenjem i povećanim rizikom od srčanih bolesti.