Kada duša boli, trpi i telo: Kako je depresija povezana sa fizičkim bolom?
Nije slučajnost što se depresija i bol često javljaju zajedno. Ljudi koji pate od depresije imaju tri puta veći rizik da razviju hronični bol, a oni koji već žive sa hroničnim bolom imaju tri puta veće šanse da obole od depresije ili anksioznosti, tvrde stručnjaci sa Harvarda.
Stres dodatno pogoršava oba problema. Kada se u životu pojave teške situacije – bolest u porodici, problemi u partnerskim odnosima, nesigurnost na poslu ili finansijski pritisci – i bol i depresija postaju izraženiji.
Veza između depresije i bola
Postoje čvrsti dokazi da ljudi sa depresijom češće pate od migrena, bolova u leđima, fibromialgije i sličnih sindroma bola u poređenju sa osobama koje nisu depresivne. To može da stvori začarani krug: bol pojačava depresiju, a depresija pojačava bol.
Depresija često vodi u izolaciju, a izolacija produbljuje osećaj beznađa. S druge strane, bol može da izazove strah od pokreta, pa se javlja neaktivnost i slabljenje mišića, što ponovo stvara osnovu za još jači bol.
Zašto je depresiju važno lečiti
Depresija otežava nošenje sa bolom jer se ljudi osećaju bespomoćno i bez nade. To može da ih spreči da se suoče sa uzrocima bola ili da pronađu rešenje. Psihoterapija i tehnike opuštanja koje uključuju um i telo mogu da pomognu, jer resetuju komunikacija između mozga i tela.
Zbog toga je važno potražiti pomoć i lečiti depresiju – ne samo da bi se povratilo bolje raspoloženje, već i da bi se prekinuo začarani krug bola i patnje.
Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs
Vrste bolova koje nikada ne bi trebalo da ignorišete: Specijalista urgentne medicine otkriva kada su znaci hitnih stanja