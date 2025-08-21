Slušaj vest

Nije slučajnost što se depresija i bol često javljaju zajedno. Ljudi koji pate od depresije imaju tri puta veći rizik da razviju hronični bol, a oni koji već žive sa hroničnim bolom imaju tri puta veće šanse da obole od depresije ili anksioznosti, tvrde stručnjaci sa Harvarda.

Stres dodatno pogoršava oba problema. Kada se u životu pojave teške situacije – bolest u porodici, problemi u partnerskim odnosima, nesigurnost na poslu ili finansijski pritisci – i bol i depresija postaju izraženiji.

Veza između depresije i bola

Postoje čvrsti dokazi da ljudi sa depresijom češće pate od migrena, bolova u leđima, fibromialgije i sličnih sindroma bola u poređenju sa osobama koje nisu depresivne. To može da stvori začarani krug: bol pojačava depresiju, a depresija pojačava bol.

Iz depresiju često idu migrena, bolovi u leđima, fibromialgija... Foto: Shutterstock

Depresija često vodi u izolaciju, a izolacija produbljuje osećaj beznađa. S druge strane, bol može da izazove strah od pokreta, pa se javlja neaktivnost i slabljenje mišića, što ponovo stvara osnovu za još jači bol.

Zašto je depresiju važno lečiti

Depresija otežava nošenje sa bolom jer se ljudi osećaju bespomoćno i bez nade. To može da ih spreči da se suoče sa uzrocima bola ili da pronađu rešenje. Psihoterapija i tehnike opuštanja koje uključuju um i telo mogu da pomognu, jer resetuju komunikacija između mozga i tela.