Slušaj vest

Nije slučajnost što se depresija i bol često javljaju zajedno. Ljudi koji pate od depresije imaju tri puta veći rizik da razviju hronični bol, a oni koji već žive sa hroničnim bolom imaju tri puta veće šanse da obole od depresije ili anksioznosti, tvrde stručnjaci sa Harvarda.

Stres dodatno pogoršava oba problema. Kada se u životu pojave teške situacije – bolest u porodici, problemi u partnerskim odnosima, nesigurnost na poslu ili finansijski pritisci – i bol i depresija postaju izraženiji.

Veza između depresije i bola

Postoje čvrsti dokazi da ljudi sa depresijom češće pate od migrena, bolova u leđima, fibromialgije i sličnih sindroma bola u poređenju sa osobama koje nisu depresivne. To može da stvori začarani krug: bol pojačava depresiju, a depresija pojačava bol.

bol-shutterstock-1802402650.jpg
Iz depresiju često idu migrena, bolovi u leđima, fibromialgija... Foto: Shutterstock

Depresija često vodi u izolaciju, a izolacija produbljuje osećaj beznađa. S druge strane, bol može da izazove strah od pokreta, pa se javlja neaktivnost i slabljenje mišića, što ponovo stvara osnovu za još jači bol.

Zašto je depresiju važno lečiti

Depresija otežava nošenje sa bolom jer se ljudi osećaju bespomoćno i bez nade. To može da ih spreči da se suoče sa uzrocima bola ili da pronađu rešenje. Psihoterapija i tehnike opuštanja koje uključuju um i telo mogu da pomognu, jer resetuju komunikacija između mozga i tela.

Zbog toga je važno potražiti pomoć i lečiti depresiju – ne samo da bi se povratilo bolje raspoloženje, već i da bi se prekinuo začarani krug bola i patnje.

Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs

Vrste bolova koje nikada ne bi trebalo da ignorišete: Specijalista urgentne medicine otkriva kada su znaci hitnih stanja

Ne propustiteSaveti stručnjakaStres je izgovor za nerešavanje problema: Psihoterapeut otkriva zašto se mnogi kriju iza tog pojma
depra.jpg
VestiŠokantna veza između gojaznosti i depresije: Studija otkriva da su muškarci naročito ugroženi
gojazan muškarac shutterstock_678496093.jpg
VestiZa dijagnozu demencije potrebno više od 3 godine: Rani znaci često se mešaju sa normalnim promenama usled starenja
demencija-profimedia.jpg
BolestiMuče vas promene raspoloženja, anksioznost, uznemirenost? Možda je štitna žlezda krivac
shutterstock_2395999793.jpg