Kako prepoznati tripanofobiju? Intenzivan strah od igle koji komplikuje medicinske preglede
Fobije su vrsta anksioznog poremećaja koji se manifestuje intenzivnim i iracionalnim strahom od određenih predmeta, ljudi ili situacija. Najčešće se razvijaju u detinjstvu i mogu značajno ograničiti svakodnevno funkcionisanje.
Postoji veliki broj različitih fobija – od straha od škole, zmija i visine, do straha od vožnje, zatvorenih prostora ili smrti. Tripanofobija, strah od igala, takođe postaje sve češća, a mngi je nazivaju i zanemarenom dijagnozom.
Šta je tripanofobija?
Tripanofobija je intenzivan strah od igala i medicinskih procedura koje uključuju injekcije ili potkožne ubode. Iako se većina dece prirodno plaši igala, kod odraslih ovaj strah može postati toliko jak da ometa svakodnevni život.
Ljudi sa tripanofobijom često izbegavaju vakcinacije, vađenje krvi ili čak primanje neophodnih injekcija, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posledica.
Koji su simptomi tripanofobije?
Simptomi tripanofobije mogu biti fizički i emocionalni i značajno narušavati kvalitet života. Najčešći simptomi uključuju:
- nesvestica ili vrtoglavica
- ubrzan rad srca i visok krvni pritisak
- napadi panike i jaka anksioznost
- nesanica i stalna briga zbog medicinskih procedura
- izbegavanje medicinske nege
Ako strah ometa rutinske medicinske preglede ili primanje neophodnog lečenja, važno je potražiti stručnu pomoć.
Koji su uzroci?
Uzroci tripanofobije mogu biti različiti i često kombinovani:
- Hiperalgezija - povećana osetljivost na bol
- Merintofobija - strah od ograničavanja ili gubitka kontrole
- Negativna iskustva ili traumatska sećanja iz prošlosti
- Vazovagalna reakcija -nesvestica ili vrtoglavica izazvana ubodom igle
Kako se dijagnostikuje?
Ne postoji specifičan test za tripanofobiju, ali lekari mogu proceniti koliko strah utiče na zdravstvenu zaštitu. Prvi korak obično uključuje razgovor sa pacijentom, ispitivanje njegovog fizičkog stanja i eventualno upućivanje stručnjaku za mentalno zdravlje. Psihijatar ili psiholog će temeljno proceniti mentalnu i fizičku istoriju pacijenta i planirati odgovarajući tretman.
Komplikacije tripanofobije
Odlaganje medicinskih procedura može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, posebno kod hroničnih stanja. U nekim slučajevima, fobija takođe može izazvati traumatske epizode ili napade panike.
Lečenje tripanofobije
Lečenje je prilagođeno pojedincu i obično uključuje kombinaciju terapija:
- Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT)
Terapija razgovorom pomaže pacijentima da prepoznaju i promene negativne misli o iglama i da nauče da kontrolišu reakcije na strah.
- Terapija izlaganjem
Postepeno izlaganje iglama, počevši od slika, a zatim držanja šprica, pomaže pacijentima da smanje anksioznost i osete da imaju kontrolu nad situacijom.
- Lekovi
U težim slučajevima, lekari mogu propisati sedative ili lekove protiv anksioznosti kako bi olakšali proceduru i smanjili stres.
Strategije za prevazilaženje straha
Iako tripanofobija često ne nestaje u potpunosti, pacijenti mogu koristiti različite metode za ublažavanje simptoma:
- Nemojte gledati u iglu tokom injekcije
- Povedite sa sobom osobu za podršku na pregled
- Skrenite misli slikama ili video zapisima
- Nekada je moguće i koristiti lokalni anestetik pre injekcije
- Preporučuje se ležanje tokom injekcije kako bi se izbegla nesvestica
- Vežbajte tehnike dubokog disanja i opuštanja mišića
- Obavestite zdravstvenog radnika o vašoj fobiji
Ključno je razumeti i rešiti osnovne uzroke tripanofobije. Iako strah od igala možda neće potpuno nestati, uz pravilan tretman i strategije suočavanja, simptomi se mogu kontrolisati i medicinska nega se može dobiti bez straha koji ugrožava zdravlje.
izvor: ordinacija.vecernji.hr/zdravlje.kurir.rs
