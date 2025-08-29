Važno je da znate

Važno je da znate

Tripanofobija, strah od igala, takođe postaje sve češća, a mngi je nazivaju i zanemarenom dijagnozom.

Fobije su vrsta anksioznog poremećaja koji se manifestuje intenzivnim i iracionalnim strahom od određenih predmeta, ljudi ili situacija. Najčešće se razvijaju u detinjstvu i mogu značajno ograničiti svakodnevno funkcionisanje.

Postoji veliki broj različitih fobija – od straha od škole, zmija i visine, do straha od vožnje, zatvorenih prostora ili smrti. Tripanofobija, strah od igala, takođe postaje sve češća, a mngi je nazivaju i zanemarenom dijagnozom.

Šta je tripanofobija?

Tripanofobija je intenzivan strah od igala i medicinskih procedura koje uključuju injekcije ili potkožne ubode. Iako se većina dece prirodno plaši igala, kod odraslih ovaj strah može postati toliko jak da ometa svakodnevni život.

Ljudi sa tripanofobijom često izbegavaju vakcinacije, vađenje krvi ili čak primanje neophodnih injekcija, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posledica.

Koji su simptomi tripanofobije?

Simptomi tripanofobije mogu biti fizički i emocionalni i značajno narušavati kvalitet života. Najčešći simptomi uključuju:

nesvestica ili vrtoglavica

ubrzan rad srca i visok krvni pritisak

napadi panike i jaka anksioznost

nesanica i stalna briga zbog medicinskih procedura

izbegavanje medicinske nege

Ako strah ometa rutinske medicinske preglede ili primanje neophodnog lečenja, važno je potražiti stručnu pomoć.

Kod ove fobije može se javiti nesvestica, vrtiglavica, ubrzan rad srca i visok krvni pritisak

Koji su uzroci?

Uzroci tripanofobije mogu biti različiti i često kombinovani:

Hiperalgezija - povećana osetljivost na bol

povećana osetljivost na bol Merintofobija - strah od ograničavanja ili gubitka kontrole

strah od ograničavanja ili gubitka kontrole Negativna iskustva ili traumatska sećanja iz prošlosti

ili traumatska sećanja iz prošlosti Vazovagalna reakcija -nesvestica ili vrtoglavica izazvana ubodom igle Kako se dijagnostikuje?

Ne postoji specifičan test za tripanofobiju, ali lekari mogu proceniti koliko strah utiče na zdravstvenu zaštitu. Prvi korak obično uključuje razgovor sa pacijentom, ispitivanje njegovog fizičkog stanja i eventualno upućivanje stručnjaku za mentalno zdravlje. Psihijatar ili psiholog će temeljno proceniti mentalnu i fizičku istoriju pacijenta i planirati odgovarajući tretman.

Komplikacije tripanofobije

Odlaganje medicinskih procedura može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, posebno kod hroničnih stanja. U nekim slučajevima, fobija takođe može izazvati traumatske epizode ​​ili napade panike.

Lečenje tripanofobije

Lečenje je prilagođeno pojedincu i obično uključuje kombinaciju terapija:

Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT)

Terapija razgovorom pomaže pacijentima da prepoznaju i promene negativne misli o iglama i da nauče da kontrolišu reakcije na strah.

Terapija izlaganjem

Postepeno izlaganje iglama, počevši od slika, a zatim držanja šprica, pomaže pacijentima da smanje anksioznost i osete da imaju kontrolu nad situacijom.

Lekovi

U težim slučajevima, lekari mogu propisati sedative ili lekove protiv anksioznosti kako bi olakšali proceduru i smanjili stres.

Nemojte gledati u iglu tokom injekcije Foto: Shutterstock

Strategije za prevazilaženje straha

Iako tripanofobija često ne nestaje u potpunosti, pacijenti mogu koristiti različite metode za ublažavanje simptoma:

Nemojte gledati u iglu tokom injekcije

Povedite sa sobom osobu za podršku na pregled

Skrenite misli slikama ili video zapisima

Nekada je moguće i koristiti lokalni anestetik pre injekcije

Preporučuje se ležanje tokom injekcije kako bi se izbegla nesvestica

Vežbajte tehnike dubokog disanja i opuštanja mišića

Obavestite zdravstvenog radnika o vašoj fobiji

Ključno je razumeti i rešiti osnovne uzroke tripanofobije. Iako strah od igala možda neće potpuno nestati, uz pravilan tretman i strategije suočavanja, simptomi se mogu kontrolisati i medicinska nega se može dobiti bez straha koji ugrožava zdravlje.