Da li se prepoznajete?

Da li se prepoznajete?

Slušaj vest

Ako vas pomisao da ostanete bez mobilnog telefona čini nelagodnim, možda ste već iskusili ono što se u psihologiji naziva nomofobija. Ovaj termin potiče iz engleskog jezika (NO MObile PHone phoBIA) i označava strah ili anksioznost zbog nemogućnosti korišćenja mobilnog telefona ili gubitka ćelijske veze.

Za neke ljude, piše Medical News Today, to je samo blaga iritacija, dok kod drugih može izazvati jaku paniku, ubrzano disanje, znojenje i dezorijentaciju. Otkako su pametni telefoni postali produžetak naše svakodnevice, stručnjaci sve više upozoravaju da se nomofobija javlja kod sve većeg broja ljudi, posebno mladih.

Da li je nomofobija nova „bolest modernog doba“?

Nomofobija se proučava u naučnim krugovima poslednjih petnaest godina, ali još uvek nije zvanično priznata kao mentalni poremećaj u dijagnostičkim priručnicima. Uprkos tome, mnogi psihijatri i psiholozi smatraju da bi trebalo da bude uključeni, jer su njeni simptomi uporedivi sa drugim anksioznim poremećajima.

Neka istraživanja sugerišu da nomofobija može biti posledica već postojećih poremećaja, kao što su socijalna anksioznost ili panični poremećaj. S druge strane, neki naučnici veruju da je to posebna vrsta zavisnosti od pametnih telefona, zbog čega su 2016. godine predložili novi termin – „poremećaj zavisnosti od pametnih telefona“.

Simptomi koje ne treba ignorisati

Ljudi koji pate od nomofobije mogu iskusiti niz fizičkih i psiholoških simptoma sličnih onima kod drugih fobija i anksioznih poremećaja:

osećaj intenzivne anksioznosti ili panike

brzo ili plitko disanje

tremor i jeza

znojenje dlanova

nemir, razdražljivost i dezorijentacija

ubrzan rad srca (tahikardija), koji može biti redovan ili neredovan

Simptomi se često javljaju kada osoba zaboravi mobilni telefon kod kuće, ostane bez internet veze ili baterije, ili je primorana da provodi dugo vremena van mreže.

Stručnjaci sve više upozoravaju da se nomofobija javlja kod sve većeg broja ljudi Foto: Shutterstock

Šta uzrokuje nomofobiju?

Tačan uzrok još uvek nije u potpunosti shvaćen. Neki stručnjaci veruju da je glavni okidač trenutna komunikacija i stalna dostupnost koju pružaju pametni telefoni. Oni omogućavaju stalnu povezanost, ali i stvaraju očekivanje brzih odgovora i stalnog prisustva, što se na kraju može razviti u kompulzivno ponašanje.

Drugi naglašavaju da postojeće anksioznosti i fobije (npr. socijalna fobija) mogu biti osnova na kojoj se razvija nomofobija.

Istraživanja su takođe istakla neke moguće prediktore razvoja nomofobije:

opsesivne misli i kompulzivna upotreba mobilnog telefona

interpersonalna osetljivost, tj. prekomerno analiziranje neverbalnih signala drugih ljudi i osećaj inferiornosti

socijalna nelagodnost i nesigurnost u kontaktima sa drugima

broj sati provedenih na telefonu dnevno

Studija iz 2021. godine pokazala je da rad na jačanju samopouzdanja kod učenika može značajno ublažiti simptome nomofobije.

Kako se nomofobia leči?

Pošto nije zvanično registrovana kao poseban poremećaj, ne postoji univerzalni protokol lečenja za nomofobiju. Međutim, lekari i psiholozi najčešće primenjuju metode koje se koriste i za druge fobije i anksiozne poremećaje.

Bihejvioralne terapije

* Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT): pomaže osobi da prepozna negativne obrasce razmišljanja i uverenja povezana sa strahom od gubitka mobilnog telefona.

* Desenzitizacija (izloženost): postepeno suočavanje sa trenucima bez mobilnog telefona, kako bi se smanjila anksioznost.

* Hipnoterapija: vođene vizuelizacije i tehnike opuštanja koje jačaju sposobnost samoregulacije u stresnim trenucima.

Grupe za podršku

Razgovor sa ljudima koji prolaze kroz slične teškoće može biti izuzetno koristan, jer smanjuje osećaj izolacije i jača motivaciju za promenu.

Farmakološki tretman

U težim slučajevima, kada simptomi snažno utiču na svakodnevno funkcionisanje, lekari mogu propisati lekove kao što su beta-blokatori, anksiolitiki ili antidepresivi kako bi ublažili anksioznost.

Tehnike samopomoći i relaksacije

Ljudi koji se bore sa nomofobijom mogu samostalno koristiti različite metode, kao što su:

progresivna relaksacija mišića (opuštanje mišića u grupama)

terapeutske vežbe disanja i pažnje

meditacija ili lagane fizičke aktivnosti koje smanjuju napetost

Mlađe generacije pokazuju najveću zavisnost od stalne onlajn povezanosti Foto: Shutterstock

Kada se konsultovati sa specijalistom?

Ako osećaj panike pri pomisli da ćete ostati bez mobilnog telefona postane svakodnevni ili ako simptomi počnu da ometaju posao, školu ili porodične odnose, vreme je da razgovarate sa lekarom ili psihologom.

Roditelji treba da obrate pažnju na decu i adolescente, jer upravo mlađe generacije pokazuju najveću zavisnost od stalne onlajn povezanosti. Ukoliko se primete simptomi, važno je blagovremeno potražiti savet od pedijatra ili stručnjaka za mentalno zdravlje.

Nomofobija možda još uvek nema zvaničnu dijagnozu, ali njeni simptomi i posledice po kvalitet života su veoma stvarni. Rano prepoznavanje i rad na zdravim navikama korišćenja mobilnih telefona su ključni za prevenciju.