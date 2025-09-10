Slušaj vest

Ponekad je neophodno da ne radimo ništa. Taj predah nije znak lenjosti, već važan uslov da naš mozak i psiha ostanu zdravi, kaže dr Nikhil Najar, psihijatar iz bolnice Šarda u Noidi, objašnjavajući nauku koja stoji iza „pauze ni za šta“ i benefite koje ona donosi.

Kada nismo angažovani ni na jednom zadatku, naš mozak ulazi u stanje koje naučnici nazivaju Default Mode Network (DMN). U tom režimu aktiviraju se delovi mozga koji rade upravo tokom odmora.

- Oni pomažu da se obrade emocije, konsoliduju sećanja i povežu novi pojmovi. Drugim rečima, dok "ne radimo ništa", naš mozak se zapravo reorganizuje, puni energijom i priprema za sledeće izazove - navodi doktor.

Prednosti pauza

Prema rečima dr Najara, namerno ostavljanje prostora za „ništa“ donosi niz koristi:

Smanjuje stres i sprečava izgaranje. Kontinuirana aktivnost održava kortizol i druge hormone stresa na visokom nivou. Kratko ležanje na kauču, sanjarenje ili gledanje kroz prozor pomažu da se hormoni izbalansiraju, čime se ublažava anksioznost i sprečava burnaut.

I desetak minuta među zelenilom čini razliku Foto: Shutterstock

Povećava kreativnost i rešavanje problema . Nije slučajno što mnogi najbolje ideje dobijaju pod tušem ili u šetnji. Pauza daje mozgu slobodu da luta i povezuje stvari koje u „užurbanom“ stanju ne primećujemo.

. Nije slučajno što mnogi najbolje ideje dobijaju pod tušem ili u šetnji. Pauza daje mozgu slobodu da luta i povezuje stvari koje u „užurbanom“ stanju ne primećujemo. Jača mentalnu jasnoću. Kao što je mišićima potreban odmor posle treninga, i mozgu je potrebno vreme bez zadataka. Ljudi koji redovno prave kratke pauze imaju bolju koncentraciju, jasnije odluke i stabilnije emocije. Kako da "ništa" postane rutina

Važno je shvatiti da ne raditi ništa nije isto što i lenjost, to je planski ubačen predah u toku dana. Možete:

sedeti u tišini bez telefona i televizora ,

, odspavati 15 minuta ,

, posmatrati nebo, drveće ili sopstveno disanje,

uneti „prazan prostor“ u planer.

dovoljno je i desetak minuta dnevno da se primeti razlika, odnosno jedan dan nedeljno koji ćemo posvetiti relaksaciji.

Jedan dan nedeljno posevtite samo sebi i stvarima u kojima uživate Foto: Shutterstock