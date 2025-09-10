Zašto je važno da ne radite ništa? Psihijatar objašnjava šta se tada dešava u mozgu
Ponekad je neophodno da ne radimo ništa. Taj predah nije znak lenjosti, već važan uslov da naš mozak i psiha ostanu zdravi, kaže dr Nikhil Najar, psihijatar iz bolnice Šarda u Noidi, objašnjavajući nauku koja stoji iza „pauze ni za šta“ i benefite koje ona donosi.
Kada nismo angažovani ni na jednom zadatku, naš mozak ulazi u stanje koje naučnici nazivaju Default Mode Network (DMN). U tom režimu aktiviraju se delovi mozga koji rade upravo tokom odmora.
- Oni pomažu da se obrade emocije, konsoliduju sećanja i povežu novi pojmovi. Drugim rečima, dok "ne radimo ništa", naš mozak se zapravo reorganizuje, puni energijom i priprema za sledeće izazove - navodi doktor.
Prednosti pauza
Prema rečima dr Najara, namerno ostavljanje prostora za „ništa“ donosi niz koristi:
- Povećava kreativnost i rešavanje problema. Nije slučajno što mnogi najbolje ideje dobijaju pod tušem ili u šetnji. Pauza daje mozgu slobodu da luta i povezuje stvari koje u „užurbanom“ stanju ne primećujemo.
- Jača mentalnu jasnoću. Kao što je mišićima potreban odmor posle treninga, i mozgu je potrebno vreme bez zadataka. Ljudi koji redovno prave kratke pauze imaju bolju koncentraciju, jasnije odluke i stabilnije emocije.
Kako da "ništa" postane rutina
Važno je shvatiti da ne raditi ništa nije isto što i lenjost, to je planski ubačen predah u toku dana. Možete:
- sedeti u tišini bez telefona i televizora,
- odspavati 15 minuta,
- posmatrati nebo, drveće ili sopstveno disanje,
- uneti „prazan prostor“ u planer.
- dovoljno je i desetak minuta dnevno da se primeti razlika, odnosno jedan dan nedeljno koji ćemo posvetiti relaksaciji.
- Nauka potvrđuje da su trenuci „nerada“ zapravo nešto najproduktivnije što možete da uradite za sebe, jer podstiču fokus, kreativnost i mentalno zdravlje. Sledeći put kada budete mirno sedeli bez ikakvog plana, setite se da vaš mozak tada vredno radi: obnavlja se, leči i priprema za nove izazove - poručuje doktor.
