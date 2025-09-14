Slušaj vest

Osećaj zaglavljenosti, kao u začaranom krugu bez izlaza, poznat je mnogim ljudima, iako ga često ne prepoznaju odmah ili ne mogu da jasno definišu i shvate šta im se dešava. To je stanje u kome vam se čini da napredak nije moguć, a budućnost nejasna, u kome se osećate zbunjeno, maglovitih misli i nejasnog pravca delovanja, kaže za naš portal Ana Rodić, TA praktičar pod supervizijom, kouč i hipnoterapeut, PEAT procesor i EFT/MR praktičar i master neurolingvističkog programiranja. Otkriva kako da prepoznate ovo stanje koje se mahom javlja u sedam sfera života, ali i smernice i praktične korake da iz njega izađete.

- Ono što sam zaključila iz svog sedmogodišnjeg rada sa klijentima, kao i kroz svoj duboki lični rast i razvoj, postoji nekoliko ključnih oblasti, od radnog mesta i odnosa s drugima, do strahova i nerealnih ciljeva, koje najčešće rezultiraju osećajem zaglavljenosti, ili ga uzrokuju - napominje naša sagovornica.

Nezadovoljavajuć posao

Mnogi ljudi se bore sa osećajem besmisla na radnom mestu. Iako posao može da pruža finansijsku sigurnost, nedostatak osećaja svrhe, ispunjenosti i ličnog razvoja može da dovede do duboke unutrašnje praznine i osećaja da vreme protiče besciljno i da život "traćite" uzalud, opisuje Ana Rodić.

Nedostatak osećaja svrhe i ispunjenosti može da vas muči i pored dobre plate Foto: Shutterstock

Nezadovoljavajući odnosi

Zaglavljenost se često manifestuje kroz partnerske odnose u kojima nedostaje povezanost, iskrenost i poštovanje. Još je izraženiji problem ako se osoba uhvati u ciklus ulaska u iste, nezadovoljavajuće vrste veza, ne znajući kako da ga prekine.

- Pored toga, i druge vrste odnosa mogu da donesu osećaj nedovoljne povezanosti i praznine (odnos sa roditeljima, decom, kolegama, prijateljima), koji onda neposredno ili posredno mogu da dovedu do stanja zaglavljenosti - sugeriše life coach.

Ograničavajuća uverenja

Naša najdublja uverenja o nama samima, drugima i svetu oko nas često upravljaju našim životima, a da toga nismo svesni.

Često nismo svesni najdubljih uverenja o nama samima, drugima i svetu oko nas Foto: Shutterstock

- Uverenja poput "Nisam dovoljno dobra", "Novac se teško zarađuje" ili "Ne zaslužujem ljubav" deluju kao samoispunjavajuće proročanstvo i "efikasno" nas koče u ostvarenju ciljeva i kvalitetnog života - objašnjava naša sagovornica.

Paraliza strahom i anksioznošću

Jasni strahovi (npr. od promene, neuspeha, odbacivanja) ili nejasna anksioznost koja "viri iza ugla" mogu da onemoguće bilo kakvu akciju. Strah nas ubeđuje da je najsigurnije ostati tu gde jesmo, čak i ako je to mesto “nesrećno”.

- Uloga straha jeste da nas zaštiti od rizika, ali pod uslovom da je taj strah realan i da možemo adekvatno da sagledamo ne samo potencijalne gubitke već i benefite. Ukoliko se radi o nerealnim ili nejasnim strahovima, teško da možete sprovesti neku konkretnu akciju sve dok ne otkrijete njihove uzroke - sugeriše.

Nisko samopouzdanje i loša slika o sebi

Kada nemamo poverenja u svoje kapacitete i sposobnosti, naša vrednost postaje zavisna od tuđeg mišljenja. Prevelik ili isključiv fokus na svojim manama i slabostima dovodi do istog efekta, navodi Ana Rodić. Ovo vodi potrebi za popuštanjem drugima i tolerisanju nepoštovanja, što dodatno podriva samopouzdanje i učvršćuje osećaj zaglavljenosti.

Nesposobnost da jasno izrazite sopstvene potrebe i stavove takođe može da bude problem Foto: Shutterstock

Poteškoće u komunikaciji i postavljanju granica

Nesposobnost da jasno izrazite sopstvene potrebe i stavove, bilo iz straha od konflikta ili napuštanja, čini da se osećate kao da vas drugi ne vide i ne čuju.

- Sa druge strane, preterana grubost kroz nametanje svojih stavova i potreba, vodi do čestih nekonstruktivnih konflikata i eksplozivnih prekida odnosa. U oba ekstremna slučaja, nalazićete se zaglavljeni u nezadovoljavajućim odnosima uz osećaj unutrašnje frustracije - objašnjava life coach.

Nedefinisani ili nedostižni ciljevi

Odsustvo jasnih ciljeva ili nemogućnost da se oni realizuju zbog loše organizacije, nedostatka motivacije ili vremena, može da vam stvoriti osećaj da lutate bez pravca.

Nerealna očekivanja stvaraju frustraciju i tapkanje u mestu Foto: Shutterstock

- Ili, ako imate jasno definisane ciljeve, ali ste ih postavili previsoko, uz nerealna očekivanja, to može da stvori frustraciju i tapkanje u mestu. U oba pomenuta slučaja možete da imate utisak zaglavljenosti i neuspeha - sugeriše.

Kako izaći iz začaranog kruga?

Iako put ka promeni može da vam se čini kao težak, možda čak zastrašujuć ili nemoguć, postoje konkretni koraci koji mogu da vam pomogu, savetuje naša sagovornica.

Prepoznajte i imenujte problem

Prvi korak jeste da osvestite šta vas tačno koči. Dajte ime svom osećaju zaglavljenosti i povežite ga sa konkretnim aspektom života, ako je moguće. Pisanje dnevnika može da bude od velike pomoći u razjašnjavanju ovih misli.

Preispitajte svoja uverenja

Zapitajte se: "Da li je ovo uverenje zaista istinito? Koji dokazi postoje za i protiv? Da li mi ovo uverenje služi ili mi šteti?" Ovo je težak posao koji često zahteva podršku, ali je ključan, naglašava Ana Rodić.

Samopouzdanje se gradi preispivanjem uverenja i aktivnim radom na promenama Foto: Shutterstock

Krenite malim koracima

Nemojte tražiti veliku, dramatičnu promenu odmah. Definišite jedan mali, ostvariv cilj koji će vas pomeriti u željenom pravcu. Svaki mali korak gradi samopouzdanje.

Vežbajte samosvest

Posvetite vreme razumevanju svojih emocija, potreba i reakcija. Ovo vam pomaže da preuzmete kontrolu umesto da reagujete automatski, savetuje.

Tražite podršku

Razgovor sa prijateljima, porodicom ili stručnjacima može da vam pruži novu perspektivu, emocionalnu podršku i pomogne da preuzmete odgovornost. Ponekad nam je potrebna spoljašnja tačka gledišta da bismo videli put napred.

- Osećaj zaglavljenosti nije trajno stanje. Razumevanjem njegovih uzroka i aktivnim radom na sebi moguće je razbiti te okvire i krenuti ka ispunjenijem i autentičnijem životu. Ako vam je u ovom precesu potrebna podrška, potražite je - savetuje Ana Rodić.