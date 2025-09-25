Slušaj vest

Klaustrofobija je intenzivan i iracionalan strah od zatvorenih ili ograničenih prostora. Za razliku od običnog straha, koji nas može zaštititi od stvarne opasnosti, fobija se ne može meriti stvarnom pretnjom i može ozbiljno ometati svakodnevni život.

Fobije postaju problem kada ograničavaju vašu sposobnost za rad, utiču na odnose sa porodicom i prijateljima i smanjuju samopouzdanje. Ljudi sa klaustrofobijom često izbegavaju određene situacije, što može dovesti do izolacije i stresa.

Koje situacije mogu pokrenuti klaustrofobiju?

Najčešći okidači uključuju:

tuneli i podzemni prolazi

liftovi, mala vozila i vozovi

avioni i pećine

podrumi i male sobe bez prozora ili prozori koji se ne mogu otvoriti

magnetna rezonanca i drugi medicinski uređaji

sama pomisao na boravak u zatvorenom prostoru

Kako se osećaju klaustrofobičari?

Ljudi sa klaustrofobijom mogu iskusiti intenzivnu anksioznost i paniku u zatvorenim ili malim prostorima. Simptomi uključuju:

Teškoće sa koncentracijom i funkcionisanjem u svakodnevnom životu

Opsesivne misli o zatvorenim prostorima koje mogu trajati noću

Fizički simptomi poput znojenja, drhtanja, ubrzanog otkucaja srca, stezanja u grudima, gušenja, vrtoglavice i peckanja

Emocionalni simptomi poput straha od gubitka kontrole, nesvestice, osećaja anksioznosti i straha od smrti

Kod dece, simptomi se mogu manifestovati kao plač, napadi besa, ukočenost ili prilepljivanje uz roditelja

Za ljude koji pate od klaustrofobije, odlazak na magnetnu rezonancu može biti posebno stresan

Koliko je česta klaustrofobija?

Procenjuje se da oko 12,5% populacije pati od klaustrofobije. Većina ljudi sa specifičnom fobijom plaši se tri situacije ili predmeta, dok oko 75% ima strah od više od jednog okidača. Klaustrofobija je češća kod žena, a većina fobija se razvija u detinjstvu ili adolescenciji. Međutim, svako u bilo kom uzrastu može razviti ovu fobiju.

Koji su simptomi?

Simptomi klaustrofobije su slični simptomima anksioznosti i napada panike i dele se na fizičke i emocionalne.

Fizički simptomi:

Znojenje, drhtanje, ubrzan rad srca

Stezanje u grudima, otežano disanje

Vrtoglavica, nesvestica, slabost

Suva usta, peckanje, bol u stomaku, osećaj „leptira“

Zujanje u ušima, osećaj gušenja

Emocionalni simptomi:

Strah od gubitka kontrole ili nesvestice

Intenzivna anksioznost i panika

Jaka potreba da se napusti situacija

Svest da je strah iracionalan, ali nemogućnost da se prevaziđe

Strah od smrti

Okidač za klaustrobofiju u odraslom dobu može biti zaglavljivanje u liftu ili turbulencija u avionu

Šta uzrokuje klaustrofobiju?

Uzroci klaustrofobije nisu sasvim jasni, ali mogu uključivati:

Traumatski događaj u detinjstvu, kao što je zarobljavanje u zatvorenom prostoru

Okidač u odraslom dobu, kao što je zaglavljivanje u liftu ili turbulencija u avionu

Izloženost roditeljskom strahu od zatvorenih prostora

Genetski faktori i neurohemijska hiperaktivnost amigdale u mozgu Kako se dijagnostikuje?

Lekar može dijagnostikovati klaustrofobiju ako:

Strah traje najmanje šest meseci

Strah se javlja u određenim situacijama ili predmetima

Strah se javlja odmah po susretu sa okidačem ili pomisli na njega

Osoba izbegava situacije ili ih podnosi sa intenzivnim strahom

Strah je nesrazmeran stvarnoj opasnosti

Strah ometa svakodnevni život

Procena uključuje razgovor sa pacijentom, upitnike i procenu uticaja straha na svakodnevne aktivnosti. Lekar takođe može istražiti nedavne životne promene, stresore, lekove i suplemente koje osoba uzima.

Procena uključuje razgovor sa pacijentom, upitnike i procenu uticaja straha na svakodnevne aktivnosti

Kako se leči? Psihoterapija

Dva najčešća oblika terapije su terapija ekspozicijom i kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT).

Terapija ekspozicijom – Pacijent se postepeno izlaže situacijama koje izazivaju strah, bilo u stvarnom životu, kroz sećanja ili virtuelnu stvarnost. Cilj je da osoba nauči da upravlja svojim strahom i da oseti da ima kontrolu nad situacijama koje su ranije izazivale paniku. Terapija takođe uključuje vežbe opuštanja i disanja.

– Pacijent se postepeno izlaže situacijama koje izazivaju strah, bilo u stvarnom životu, kroz sećanja ili virtuelnu stvarnost. Cilj je da osoba nauči da upravlja svojim strahom i da oseti da ima kontrolu nad situacijama koje su ranije izazivale paniku. Terapija takođe uključuje vežbe opuštanja i disanja. Kognitivno-bihejvioralna terapija – KBT pomaže osobi da prepozna i promeni negativne misli i razvije strategije za suočavanje sa strahom. Uključuje razgovor, vežbe smirivanja i suočavanje sa strahom umesto izbegavanja Lekovi

Ponekad se lekovi propisuju na kratak vremenski period kako bi se ublažila anksioznost, kao što je pre leta ili lekarskog pregleda:

Benzodiazepini

Selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI)

Bez lečenja, klaustrofobija može trajati ceo život i izolovati osobu od društvenih aktivnosti. Srećom, fobije se veoma lako leče, posebno eksponencijalnom terapijom, a značajan napredak se može postići u roku od nekoliko nedelja do meseci. Kako sebi pomoći?

Pored stručnog lečenja, korisno je:

Razgovarati sa nekim kome verujete

Vežbati tehnike opuštanja - duboko disanje, meditaciju, pažljivost, progresivnu relaksaciju mišića

Pridružiti se grupama za podršku

Pogledati kurseve za prevazilaženje straha (npr. strah od letenja)

Voditi računa o svom zdravlju - uravnotežena ishrana, dovoljno sna, redovno vežbanje

Klaustrofobija i MRI pregled

Za ljude koji pate od klaustrofobije, odlazak na MRI pregled može biti posebno stresan, ali postoje strategije koje mogu pomoći da pregled bude što udobniji i bez panike.

Obavestite svog lekara pre pregleda

Proverite mogućnost otvorenog MRI uređaja

Koristite slušalice, dugme za paniku i razgovarajte sa tehničarem

Vežbe disanja i vizuelizacija smirujućih scena mogu pomoći