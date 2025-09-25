Slušaj vest

Klaustrofobija je intenzivan i iracionalan strah od zatvorenih ili ograničenih prostora. Za razliku od običnog straha, koji nas može zaštititi od stvarne opasnosti, fobija se ne može meriti stvarnom pretnjom i može ozbiljno ometati svakodnevni život.

Fobije postaju problem kada ograničavaju vašu sposobnost za rad, utiču na odnose sa porodicom i prijateljima i smanjuju samopouzdanje. Ljudi sa klaustrofobijom često izbegavaju određene situacije, što može dovesti do izolacije i stresa.

Koje situacije mogu pokrenuti klaustrofobiju?

Najčešći okidači uključuju:

  • tuneli i podzemni prolazi
  • liftovi, mala vozila i vozovi
  • avioni i pećine
  • podrumi i male sobe bez prozora ili prozori koji se ne mogu otvoriti
  • magnetna rezonanca i drugi medicinski uređaji
  • sama pomisao na boravak u zatvorenom prostoru

Čak i sama pomisao na boravak u zatvorenom prostoru može izazvati osećaj panike kod ljudi sa klaustrofobijom.

Kako se osećaju klaustrofobičari?

Ljudi sa klaustrofobijom mogu iskusiti intenzivnu anksioznost i paniku u zatvorenim ili malim prostorima. Simptomi uključuju:

  • Teškoće sa koncentracijom i funkcionisanjem u svakodnevnom životu
  • Opsesivne misli o zatvorenim prostorima koje mogu trajati noću
  • Fizički simptomi poput znojenja, drhtanja, ubrzanog otkucaja srca, stezanja u grudima, gušenja, vrtoglavice i peckanja
  • Emocionalni simptomi poput straha od gubitka kontrole, nesvestice, osećaja anksioznosti i straha od smrti
  • Kod dece, simptomi se mogu manifestovati kao plač, napadi besa, ukočenost ili prilepljivanje uz roditelja
shutterstock_2195102893.jpg
Za ljude koji pate od klaustrofobije, odlazak na magnetnu rezonancu može biti posebno stresan Foto: Shutterstock

Koliko je česta klaustrofobija?

Procenjuje se da oko 12,5% populacije pati od klaustrofobije. Većina ljudi sa specifičnom fobijom plaši se tri situacije ili predmeta, dok oko 75% ima strah od više od jednog okidača. Klaustrofobija je češća kod žena, a većina fobija se razvija u detinjstvu ili adolescenciji. Međutim, svako u bilo kom uzrastu može razviti ovu fobiju.

Koji su simptomi?

Simptomi klaustrofobije su slični simptomima anksioznosti i napada panike i dele se na fizičke i emocionalne.

Fizički simptomi:

  • Znojenje, drhtanje, ubrzan rad srca
  • Stezanje u grudima, otežano disanje
  • Vrtoglavica, nesvestica, slabost
  • Suva usta, peckanje, bol u stomaku, osećaj „leptira“
  • Zujanje u ušima, osećaj gušenja

Emocionalni simptomi:

  • Strah od gubitka kontrole ili nesvestice
  • Intenzivna anksioznost i panika
  • Jaka potreba da se napusti situacija
  • Svest da je strah iracionalan, ali nemogućnost da se prevaziđe
  • Strah od smrti
devojka u sivom duksu stoji na vratima lista sa zabrinutim izrazom lica
Okidač za klaustrobofiju u odraslom dobu može biti zaglavljivanje u liftu ili turbulencija u avionu Foto: Shutterstock

Šta uzrokuje klaustrofobiju?

Uzroci klaustrofobije nisu sasvim jasni, ali mogu uključivati:

  • Traumatski događaj u detinjstvu, kao što je zarobljavanje u zatvorenom prostoru
  • Okidač u odraslom dobu, kao što je zaglavljivanje u liftu ili turbulencija u avionu
  • Izloženost roditeljskom strahu od zatvorenih prostora
  • Genetski faktori i neurohemijska hiperaktivnost amigdale u mozgu

Kako se dijagnostikuje?

Lekar može dijagnostikovati klaustrofobiju ako:

  • Strah traje najmanje šest meseci
  • Strah se javlja u određenim situacijama ili predmetima
  • Strah se javlja odmah po susretu sa okidačem ili pomisli na njega
  • Osoba izbegava situacije ili ih podnosi sa intenzivnim strahom
  • Strah je nesrazmeran stvarnoj opasnosti
  • Strah ometa svakodnevni život

Procena uključuje razgovor sa pacijentom, upitnike i procenu uticaja straha na svakodnevne aktivnosti. Lekar takođe može istražiti nedavne životne promene, stresore, lekove i suplemente koje osoba uzima.

psihoterapija-shutterstock-2291512991.jpg
Procena uključuje razgovor sa pacijentom, upitnike i procenu uticaja straha na svakodnevne aktivnosti Foto: Shutterstock

Kako se leči?

  • Psihoterapija

Dva najčešća oblika terapije su terapija ekspozicijom i kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT).

  • Terapija ekspozicijom – Pacijent se postepeno izlaže situacijama koje izazivaju strah, bilo u stvarnom životu, kroz sećanja ili virtuelnu stvarnost. Cilj je da osoba nauči da upravlja svojim strahom i da oseti da ima kontrolu nad situacijama koje su ranije izazivale paniku. Terapija takođe uključuje vežbe opuštanja i disanja.
  • Kognitivno-bihejvioralna terapija – KBT pomaže osobi da prepozna i promeni negativne misli i razvije strategije za suočavanje sa strahom. Uključuje razgovor, vežbe smirivanja i suočavanje sa strahom umesto izbegavanja
  • Lekovi

Ponekad se lekovi propisuju na kratak vremenski period kako bi se ublažila anksioznost, kao što je pre leta ili lekarskog pregleda:

  • Benzodiazepini
  • Selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI) 
  • Bez lečenja, klaustrofobija može trajati ceo život i izolovati osobu od društvenih aktivnosti. Srećom, fobije se veoma lako leče, posebno eksponencijalnom terapijom, a značajan napredak se može postići u roku od nekoliko nedelja do meseci.

Kako sebi pomoći?

Pored stručnog lečenja, korisno je:

  • Razgovarati sa nekim kome verujete
  • Vežbati tehnike opuštanja - duboko disanje, meditaciju, pažljivost, progresivnu relaksaciju mišića
  • Pridružiti se grupama za podršku
  • Pogledati kurseve za prevazilaženje straha (npr. strah od letenja)
  • Voditi računa o svom zdravlju - uravnotežena ishrana, dovoljno sna, redovno vežbanje

Klaustrofobija i MRI pregled

Za ljude koji pate od klaustrofobije, odlazak na MRI pregled može biti posebno stresan, ali postoje strategije koje mogu pomoći da pregled bude što udobniji i bez panike.

Obavestite svog lekara pre pregleda

  • Proverite mogućnost otvorenog MRI uređaja
  • Koristite slušalice, dugme za paniku i razgovarajte sa tehničarem
  • Vežbe disanja i vizuelizacija smirujućih scena mogu pomoći

