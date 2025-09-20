Slušaj vest

Antidepresivi i psihoterapija osnovni su stubovi lečenja depresije, ali kod nekih ljudi dodatnu podršku mogu da pruže i određeni vitamini i suplementi. Oni ne mogu da zamene standardnu terapiju, ali je mogu dopuniti i ublažiti simptome, naglašavaju stručnjaci.

- Suplementi mogu da budu korisni kod pojedinih pacijenata. Što više alata imamo na raspolaganju, to su veće šanse za poboljšanje - objašnjava dr Marni Čanof, integrativni psihijatar i predavač na Univerzitetu Harvard.

Istraživanja su pokazala da omega-3 masne kiseline, vitamin D i probiotici mogu da doprinesu boljem raspoloženju kada se koriste uz redovnu terapiju. Ipak, važno je naglasiti da dokazi nisu uvek koherentni i da suplementi mogu da imaju neželjene efekte i interakcije sa lekovima, pa je obavezno savetovanje sa lekarom.

Omega-3 masne kiseline

Prirodno se nalaze u ribi, orašastim plodovima i semenkama, a dostupne su i u obliku suplemenata. Pokazale su efikasnost kod različitih poremećaja raspoloženja, uključujući i depresiju. Najčešće korišćene doze u studijama su 1–2 g dnevno, sa naglaskom na EPA (polinezasićena masna kiselina) frakciju.

Namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama Foto: Shutterstock

Vitamin D

Osim što jača kosti, vitamin D je povezan i sa raspoloženjem. U velikoj analizi više od 40 kliničkih studija, suplementacija od najmanje 2.000 IU dnevno pokazala je blago poboljšanje simptoma depresije. Posebno može biti koristan kod ljudi sa dokazanim deficitom.

Osim što jača kosti, vitamin D je povezan i sa raspoloženjem Foto: Shutterstock

SAMe

Prirodno jedinjenje u telu, u nekim zemljama dostupan i kao lek. Manja istraživanja pokazuju da može da ublaži simptome depresije, posebno u kombinaciji sa antidepresivima. Međutim, može da izazove ozbiljne interakcije i nikako se ne sme uzimati bez nadzora lekara.

L-metilfolat

Aktivna forma folata (vitamin B9). Može da bude korisna kod osoba sa deficitom folata, posebno ako standardni lekovi ne daju dovoljno efekta. Postoji i registrovan preparat (Deplin) koji se koristi kao dodatak terapiji. Folat se prirodno nalazi u zelenom lisnatom povrću i mahunarkama.

Kantarion izaziva ozbiljne interakcije sa lekovima Foto: Shutterstock

Kantarion

Tradicionalni biljni preparat koji može da pomone kod blažih oblika depresije, ali nikako se ne sme kombinovati sa antidepresivima, jer može da izazove ozbiljne interakcije. Takođe umanjuje dejstvo brojnih lekova, od kontraceptiva do terapija za srce i HIV.

Probiotici

Istraživanja potvrđuju povezanost zdravlja creva i mozga. U manjim studijama probiotici su ublažili simptome kod pacijenata kod kojih sama terapija nije bila dovoljna. Još nije jasno na koji način deluju, ali se smatra da povoljno utiču na ravnotežu bakterija i upalne procese.

Magnezijum je važan za rad nerava, mišića i srca Foto: Shutterstock

Magnezijum

Mineral važan za rad nerava, mišića i srca. Nekoliko studija pokazalo je da može da ublaži simptome depresije, posebno kod osoba koje ga unose premalo. Deficit se može lako proveriti analizom krvi.

Isključivo kao dopuna

Suplementi mogu da pruže dodatnu pomoć osobama sa depresijom, ali nikako kao zamena za standardnu terapiju, naglašava dr Čanof.